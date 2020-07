Trøims Vålerenga-avgjørelse utsatt

Avgjørelsen om Tor Olav Trøim forblir som Vålerenga-investor også neste sesong lar vente på seg.

Normalt sett må Trøim si opp avtalen han har med Vålerenga Fotball Elite gjennom hans selskap Vålerenga Fotball AS før 30. juni for at avtalen ikke skal gjelde etter 31. desember.

- Har ikke så mye å melde vedrørende dette spørsmålet, annet enn at denne avgjørelsen er utsatt til over ferien, skriver daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga Fotball AS i en e-post til Nettavisen.

Vålerenga Fotball AS er heleid av Magni Sports AS. Gjennom Magni Sports AS har Trøim garantert osloklubben 13,9 millioner kroner gjennom driftstilskudd eller lån i 2020.

