Trolig ingen Haaland-kamper før tidligst i mai

Den tyske ligaforeningen anbefaler at kampaktiviteten for Erling Braut Haaland og kollegene i Bundesliga tidligst gjenopptas 1. mai.

Kampene i den tyske toppserien er i øyeblikket stanset fram til 2. april som følge av koronakrisen. Nå tyder alt på at pausen blir forlenget.

Det er liten realisme i at kampene vil bli gjenopptatt så lenge det tyske myndigheter opprettholder de strenge tiltakene som er iverksatt for å bekjempe virusepidemien. Barnehager, skoler og universiteter er i øyeblikket stengt. Det samme er idrettsanlegg og forsamlingssteder. Ansamlinger av flere enn to personer er forbudt.

Tirsdag anbefalte styret i den tyske ligaforeningen DFL at fotballen blir værende på pause ut april. Anbefalingen kom i kjølvannet av en videokonferanse der det ble gjort forberedelser til et større møte de 36 klubbene i Tysklands to øverste divisjoner skal holde 31. mars.

Bundesliga-ledelsen beslutter formelt om kamppausen skal forlenges.

Vil unngå milliardtap

Tyske fotballmyndigheter håper å kunne fullføre inneværende sesong for å unngå milliardtap og økonomisk kollaps. Kamper for tomme tribuner er et virkemiddel som vurderes.

Flere klubber har allerede kommet til enighet med spillere og ledere om en lønnsreduksjon under koronakrisen. Erling Braut Haalands Borussia Dortmund er blant dem.

750 millioner euro, tilsvarende over ni milliarder norske kroner, står på spill i potensielt tapte inntekter fra TV-avtaler og sponsorer.

Dyster spådom

I forrige uke kom samtidig den tyske viruseksperten Jonas Schmidt-Chanasit med nedslående spådom for tysk fotball. Han tror ikke kampaktiviteten vil komme i gang igjen før i 2021.

Schmidt-Chanasit, som er ansatt ved Bernhard Nocht-instituttet for tropisk medisin i Hamburg, begrunnet det blant annet med at fotballen ikke vil stå fremst i køen når restriksjonene skal oppheves.

Viruseksperten lanserte sine tanker i et intervju med Norddeutscher Rundfunk.

