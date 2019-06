Tromsdalen detonerte cupbomben tross utvisning, Sarpsborg utslått

Tromsdalen står uten seier i 1. divisjon denne sesongen. Onsdag detonerte tabelljumboen en real cupbombe ved å slå Sarpsborg 1-0 i 3. runde i cupen med ti mann.

To poeng er alt Tromsdalen har klart å kapre i 1. divisjon så langt denne sesongen. I cupen går det langt bedre.

Sarpsborg kom til Tromsø som klare favoritter i onsdagens 3. rundekamp, men fikk det vanskelig. Hjemmelaget fristet med gratis inngang, og hjemmefansen som tok turen til TUIL Arena fikk valuta for pengene.

Det så riktignok stygt ut da midtbanespiller Lasse Berg Johnsen pådro seg sitt andre gule kort allerede ti minutter før pause. Da trodde nok de færreste på en cupsensasjon.

Den skulle imidlertid komme. 16 minutter var spilt av annen omgang da Tomas Kristoffersen fikk sjansen på frispark, og midtbanespillerens utførelse var førsteklasses. 25-åringen bredsidet ballen lavt i keeperhjørnet bak Sarpsborg-keeper Aslak Falch.

Da så det plutselig stygt ut for et Sarpsborg-lag som fikk en kjærkommen opptur i eliteserien med 2-0-seieren mot Odd søndag. Før det hadde det blitt fire strake tap for Geir Bakkes mannskap.

Onsdag kom det enda en nesestyver for østfoldingene som for ikke mange månedene siden imponerte kolossalt mot sterk internasjonal motstand i europaligaen.

Jørgen Strand Larsen scoret to ganger mot Odd søndag, men kom ikke nærmere utlikning enn et treff i stolpen mot Tromsdalen onsdag. dermed var cupbomben et faktum.

