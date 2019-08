Tromsø forsterker med svensk midtbanespiller

Eric Smith (22) skal spille for Tromsø ut sesongen. Svensken lånes ut fra den belgiske toppklubben Gent.

Tromsø og Gent har vært i samtaler om spilleren den siste uka, og torsdag kom nyheten om at en låneavtale var i boks. 22-åringen skal ha vært ønsket av flere klubber.

– Når denne muligheten dukket opp, så kjentes det som et godt valg for meg. Jeg ønsker å komme i gang med å spille kamper igjen og få tilbake selvtilliten min igjen, slik at jeg kan gi ny sats når jeg er tilbake i Gent i vinter, sier Smith i en pressemelding.

– TIL er en flott klubb, så dette tror jeg blir veldig bra. Jeg syns det er spesielt og tøft at man har et topplag så langt nord, fortsetter svensken.

Smith spilte for Halmstad og Norrköping før han meldte overgang til Gent i juni 2018. 22-åringen har derimot fått svært lite spilletid i Belgia.

– Vi er veldig fornøyd med få en så høyt ansett spiller til Tromsø. Han har spilt i toppen av Allsvenskan fra han var ung, og har spilt mye for Norrköping og ble kjøpt til Gent da han ble regnet som et av de største talentene i Sverige. Så det blir spennende å se hva han kan bidra med for oss. Det er ikke tvil om det er en kvalitetsspiller, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.

TIL ligger på 11.-plass i Eliteserien.

(©NTB)