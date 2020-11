Trond reiser Norge rundt og forteller om jobben sin. Da får han voldsomme reaksjoner: - Folk griner

Få nordmenn vet mer om menneskelig ondskap enn Trond Berge Høvik ved SMISO, senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland. Nå kommer han med flere advarsler til norsk idrett.

BERGEN (Nettavisen): - Det er et kjempestort problem. Jeg bruker ordet kjempestort. Det er bare å gi gass.

Det sier Høvik da han treffer Nettavisen i Bergen i forbindelse med vår artikkelserie om tillitspersoners overgrep i idretten.

Høvik er spesialsykepleier med videreutdanning i psykiatri. Han har lang erfaring fra barnevernstjenesten, kriminalomsorgen og rusomsorgen, og er nå faglig veileder ved SMISO.

- Ofte voldsomme reaksjoner

Han reiser Norge rundt og holder «Trygg på trening»-kurset for norske idrettslag, et kurs som er et samarbeid mellom Vestland Idrettskrets, SMISO Hordaland og Redd Barna.

Der advarer han ofte mot hva voksne kan finne på å gjøre mot barn.

- Det er ikke laget noen forskningsrapporter direkte mot idretten, men hvis vi tar det i et samfunnsperspektiv, så kan vi si at én av ti gutter og to av ti jenter opplever seksuelle overgrep før de fyller 18 år. Samtidig vet vi at én av fire aldri sier ifra. Så det virkelige tallet tør jeg ikke tippe på engang, sier Høvik hoderystende.

- Hva slags reaksjoner får du når du holder foredragene dine for norske idrettslag?

- Det er ofte voldsomme reaksjoner. Jeg har holdt en del foredrag der folk begynner å grine, og det er ikke uvanlig at noen må gå. Dette skjer nok fordi det jeg forteller er uventet og sjokkerende. Det er dessverre altfor mange eksempler på at overgrep skjer også i idretten, og det er nok ikke mange klar over, forteller han.

- Hva er det viktigste du formidler på disse foredragene?

- Det som er aller viktigst hvordan vi møter barna våre. Altfor mange barn blir nemlig ikke trodd når de forteller om overgrep, og det er trist. Barn lyver sjelden om sånne ting, mener han.

«Monsters don’t come near children, nice men do»

Og her er kjernen i hva som skal til for å oppdage overgrep kommer inn.

Høvik ber voksne alltid ta som utgangspunkt i at barn som forteller om overgrep snakker sant.

Den største fellen en forelder kan gå i, er å tenke at barna overdriver eller har mistolket en situasjon.

- Det vi har opplevd flere ganger, er at barn faktisk har sagt fra om at det er noe spesielt med denne voksenpersonen, men responsen er ofte at de blir møtt med tvil. «Han som er så snill og grei». Selvfølgelig er han det, sier Høvik og sukker.

Han pleier å si på foredragene sine at «monsters don’t come near children, nice men do».

- Det er sånn det er. De er ikke monstre. De er snille, greie, sosialt intelligente og norgesmestere i å manipulere. De begynner som regel med foreldre. Får man en god fot innenfor der, så har man kommet langt, advarer Høvik.

- Hadde jeg vært overgriper, hadde jeg søkt meg til idretten

- Hva er det som gjør idretten til en arena der overgrep kan finne sted?

- Hvis jeg hadde vært overgriper, hadde jeg søkt meg til idretten. Jeg spør hver gang jeg har foredrag om «hvor mange klubber her har venteliste på trenere»? Da ler de bare fordi det er ingen som har det. Et sitat vi bruker på SMISO er «der det finnes barn, finnes det også overgripere». Idretten er klart et sted jeg ville prøvd meg.

Han får full støtte av Maria Karin Dalsbø, som er prosjektleder for Trygg på trening-kurset.

Hun er klinkende klar på at idretten ikke er godt nok rustet til å skjerme barn fra seksuelle overgrep.

- Jeg kunne ønske at jeg kunne svare at nei, det er ikke et problem. Men jeg startet å jobbe med dette temaet for over fire år siden, og da var min kommentar at «det kan vel umulig være så mye overgrep i idretten, den skal jo være så trygg og god.» Men jeg har møtt meg selv i døra mange, mange ganger etter den kommentaren, forteller Dalsbø til Nettavisen.

- Behagelig å tenke at det ikke skjer i idretten

Hun tror ikke nordmenn er klar over det reelle omfanget av overgrep i norsk idrett.

Dalsbø advarer mot å anta at idretten alltid er fri for ondskap, selv om man liker å tro det.

- Idretten er en del av den norske identiteten, den er preget av samhold, glede og fellesskap. Den skal være trygg. Vi tror ikke noe slik kan skje der. Et annet aspekt er at overgrep fortsatt er tabu i 2020. Vi ønsker ikke at det skal skje, og da er det mer behagelig å tenke at det ikke skjer.

- Hvis jeg hadde vært en overgriper, ville jeg søkt meg til idretten, sier Trond Berge Høvik. Hva tenker du om den uttalelsen?

- Det er ganske brutalt. Men er det én plass man ikke mistenker at det er overgripere, er det nettopp i idretten. Dessverre er dette en ganske stor hvilepute. Trond har også sagt at idretten er et eldorado for overgripere, og det er brutalt å si, men det er likevel sant. Når vi ikke mistenker det, ser vi det heller ikke, og da er det fritt frem, mener Dalsbø.

Både Dalsbø og Høvik mener idrettslag er nødt til å være proaktive og ha klare planer for hvordan man skal håndtere varsler om overgrep eller overgrep.

Slik er det ikke i mange klubber, mener de.

Da den såkalte dommersaken i Bergen sprakk juli 2019, der en idrettsdommer nå er tiltalt for blant annet seksuell omgang med barn under 16 år, fikk Kalandseid i Bergen erfare viktigheten av å ta dette arbeidet på alvor.

Dommeren var nemlig tilknyttet klubben og hadde en stor stjerne der – og pågripelsen slo ned som en bombe.

Glad for Trygg på trening-kurset

Svein Kåre Takle, nåværende styreleder i Kalandseid IL, mener klubben klarte å håndtere situasjonen på en god måte fordi de nettopp hadde gjennomført Trygg på trening-kurset.

- Vi hadde en beredskapsplan, og det råder jeg alle klubber til å ha. Det hjalp oss veldig mye da saken oppsto. Den beredskapsplanen hadde vi fordi vi bare noen måneder tidligere hadde gjennomført det kurset. Det var ekstremt nyttig da vi havnet i den situasjonen vi gjorde, sier han til Nettavisen.

Trond Berge Høvik mener idretten har en lang vei å gå. Særlig rutinene, overvåkenheten og forståelsen for hvordan man skal håndtere slike vanskelige saker må forbedres, er hans dom.

- Vi vet at det har skjedd overgrep i norsk idrett som er blitt dysset ned. Det har kommet frem og er ikke noe å lure på. Vi vet at en trener som er dømt for seksuelle overgrep fortsatt søker seg inn i nye idrettslag, det er kun tilfeldigheter som gjør at han ikke blir ansatt. Saken er vel at klubbene ikke sjekker politiattest, derfor får han fortsatt jobbe som trener, det hele stopper når klubben blir informert av andre. Jeg vet ikke hvorfor vi er så naive, men jeg tror vi er så naive fordi vi ikke tror at det skjer med egne barn, mener han.

- Fatter ikke at mennesker kan være så onde

Høvik har jobbet med pårørende og ofre i en årrekke, og selv om det gjør sterkt inntrykk å jobbe med barn som er ofre for voksnes ondskap er han fast bestemt på å bli værende i jobben.

Han sier rett ut at han ikke ville byttet det med noe.

- Men jeg kommer borti historier som er så absurde at jeg ikke har ord … Jeg fatter ikke at det er mulig at mennesker kan være så onde. Det er historier jeg må be ofre om å fortelle en gang til fordi de er så absurde. Det er helt utrolig hva mennesker kan få seg til å gjøre mot barn, sukker han.

Maria Dalsbø har i hvert fall en klar beskjed til barn og unge som er offer for overgrep i dag: Si ifra!

- Hvis det er et barn eller en ungdom som leser dette her, men som ennå ikke har våget å fortelle om overgrep, hva er din beskjed til den personen?

- Det finnes trygge folk å si fra til. Vi vet det er inderlig vanskelig å si fra, men vi vet av erfaring at det blir bedre når du gjør det. Det finnes trygge folk du kan stole på og si fra til, folk som vil hjelpe deg, forsikrer Dalsbø.

