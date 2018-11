Trond Sollied klar for nedrykkskamp

Trond Sollied er tilbake i trenermanesjen. Fredag ble han presentert som ny trener i Lokeren. Oppdraget er å berge den belgiske klubben fra nedrykk.

– Dette er en klubb som hører hjemme i toppserien. Ingen vil se Lokeren rykke ned. Jeg gleder meg til å komme i gang, sa Sollied ifølge Sport.be.

Ranaværingen ankom pressekonferansen på krykker som følge av en hælseneoperasjon, men han sa at han gleder seg til jobben som venter. Han overtar et lag som er aller sist i belgisk 1. divisjon med sju poeng på 13 kamper.

59-åringen har ikke hatt trenerjobb siden han fikk sparken i tyrkiske Elazigspor i 2013. Han sier at han har hatt tilbud, men har avslått dem inntil Lokeren meldte seg.

– Jeg kjenner Roger (klubbeier og styreformann Lambrecht) og Willy (visepresident Carpentier) fra før. De er fine folk, og jeg ønsket å jobbe med dem. Tidspunktet er rett, og jeg savnet å være på treningsfeltet. Selv om jeg i øyeblikket bruker krykker, har jeg heldigvis en god assistent i Arnar Vidarsson.

Sterke spillere

Islendingen har ledet laget siden Peter Maes og førte torsdag Lokeren til 1-1 borte mot storklubben Anderlecht.

Tross fem år ute av treneryrket bedyrer Sollied at han har fulgt godt med.

– Ingen ser så mye fotball på fritiden, sa nordmannen og la til at han allerede vet hvor skoen trykker.

– Dette er et lag med gode spillere, men alle lag har behov for arbeidsjern, og det store problemet er at Lokeren scorer for lite. Det skal vi jobbe hardt med å løse. Spillerne er blitt vant til å tape, men jeg merket i går at de er sterke fysisk og mentalt. De lot seg ikke knekke da Anderlecht utlignet.

– Vet hva vi får

Sollied har kontrakt ut sesongen. Klubbledelsen håper at han skal gjøre som i 2011, da han overtok Lierse og berget klubben fra nedrykk.

– Første oppdrag er å overleve i toppserien, så får vi se hva som skjer videre, sa han.

Søndag leder han Lokeren for første gang i hjemmekampen mot Eupen.

– Trond har vist hva han kan i sine tidligere trenerjobber. Vi vet hva vi får. Nå skal han ordne opp for oss. Allerede mot Anderlecht begynte vi å se effekten av hans inntreden, sa Roger Lambrecht.

