Thomas Dahle fratrer som hovedtrener for fotballjentene i Trondheims-Ørn etter en tung sesong så langt.

Det gjenstår åtte kamper av serien, og Ørn ligger tredje sist. – Jeg erkjenner at laget ikke får ut i kamp det vi jobber med hver dag på treningsfeltet. Vi savner den nødvendige energien for å snu resultatene vår vei og det er min oppgave å sørge for at den er til stede, sier Dahle til klubbens nettside.

Klubben jobber med å få på plass en midlertidig trenerløsning.

(©NTB)

