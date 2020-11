Tror Johaug vil få trøbbel med svenskene. Nå svarer Johaug på utspillet

Therese Johaug flirer av svenske Linn Svahns uttalelse.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Sesongstarten har på mange måtet gått som forventet i langrennssporet.

På Beitostølen var Therese Johaug i en klasse for seg selv på lørdagens 10-kilometer, mens i Sverige gikk Ebba Andersson og Frida Karlsson til topps i deres nasjonale løp i Bruksvallarna.

Først neste helg får vi se styrkeforholdet mellom de norske og svenske utøverne, men allerede nå virker den svenske sprintstjernen Linn Svahn å ha svaret klart.

Etter Anderssons og Karlssons bragd på fredag uttalte Svahn til Aftonbladet at hun ikke tror noen i verden ville vært i stand til å slå svenskene.

Heller ikke Therese Johaug.

- Hun måttet ha bitt ganske hardt fra seg om hun skulle hengt seg på, sier Svahn.

Johaug flirer

Johaug har fått med seg uttalelsene til den svenske profilen og svarer noe ironisk når Nettavisen spør om hva hun tenker om påstandene.

- Nei, det er ingen som klarer å følge dem neste helg. Jeg kan prøve. Det er ikke sikkert jeg klarer det. Jeg kan være en joker, humrer Johaug.

Den norske langrennstjernen er imidlertid seriøs når hun sier at hun forventer tøff konkurranse.

- Jeg registrerte at Frida og Ebba gikk veldig fort, så de kommer til å bli harde å slå i Kuusamo neste helg, forteller Johaug.

Det er likevel ingen tvil om at Johaug vil være den store favoritten når verdenscupen starter igjen i Finland om en uke.

Selv følte hun at hun fikk gode svar i sitt første løp for sesongen på Beitostølen.

- Jeg fikk svar på at jeg er i form. Avstanden har vel på en måte pleid å være det den pleier å være her oppe ned til de andre jentene. Da har jeg som regel lykkes i verdenscupen også, men om det holder til seier eller ikke neste helg, det vet jeg ikke. Hvert skirenn har sin historie, men at det hadde vært en god plassering høyt oppe i verdenscupen, det tror jeg, forteller Johaug.

Fossesholm gir Johaug støtte



Det tror også Helene Marie Fossesholm som stakk av med andreplassen. Det norske langrennstalentet har også fått med seg uttalelsene fra Sverige om Andersson og Karlsson, men Fossesholm tror på norsk suksess i Ruka.

- Jeg får bare svare med samme mynt. De får bare vente og se hva Therese har innabords. Det vet de egentlig om fra før av og Therese har i hvert fall ikke blitt noe dårligere, sier Fossesholm til Nettavisen.

Også hun humrer litt av Svahns uttalelse.

- Det er hardt å melde, men jeg synes et er morsomt at man melder litt og kommer med sånne kommentarer. Det er det som skaper litt blest. Det blir spennende neste helg. Når de melder så hardt, så forventer man at de presterer også. De legger vel egentlig bare press på seg selv, forteller Fossesholm.

Den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen avsluttes med 10/15 kilometer friteknikk søndag.

