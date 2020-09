Tror King flytter på seg: - Målet burde være å gå til en større klubb

Ingen vet hvor Joshua King spiller når sesongen starter. Flere eksperter er imidlertid sikre på at landslagsspilleren ikke blir værende i Bournemouth.

OSLO/ULLEVAAL STADION (Nettavisen): - Du får ikke noen kommentar, dessverre, svarte King til Nettavisen under landslagets pressekonferanse på spørsmål om hva han ser etter i en eventuell ny klubb.

Hans Bournemouth måtte ta den tunge veien ned i Championship forrige sesong, og mye tyder på at både King og hans spisskollega Callum Wilson forsvinner fra klubben.

Hvor Norges landslagsspiss ender er imidlertid i det blå.

Bournemouth-spissen ble i april far for andre gang da Naliah King kom til verden, og spissen har oppholdt seg i Norge den siste tiden. Så sent som forrige uke trente han og Haitam Aleesami med Stabæk for å holde formen ved like.

Nettavisen har snakket med et knippe eksperter, som er samstemte om i hvert fall én ting:

At de ikke tror King blir værende i Bournemouth.

MOT KLUBBYTTE: Joshua King er ventet å forlate Bournemouth før overgangsvinduet stenger. Her fra landslagets pressekonferanse med Omar Elabdellaoui. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Ønsket er selvfølgelig at han skal komme seg til en stor klubb og få spille på det ypperste nivået og være med i Premier League og i Europa, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Tottenham er blant klubbene som har vært koblet til nordmannen den siste tiden. Alsaker påpeker imidlertid at veien til en plass på topp i Nord-London kan bli lang ettersom Harry Kane har lagt beslag på midtspissrollen i José Mourinhos lag.

- Jeg er usikker på det med Tottenham. Harry Kane er litt urørlig på topp der. Skal han bruke både Kane og King? Det er spennende, men hvordan skal resten stables opp da. Det er jeg litt usikker på. Mourinho har en tendens til å være litt forsiktig der og kun bruke én spiss.

FØLGER MED: Øyvind Alsaker har kommentert Premier League i en årrekke. Foto: Eivind Senneset / Tv 2 (TV 2)

Helstad utelukker ikke Spurs

Den tidligere storscoreren og landslagsspissen Thorstein Helstad håper i likhet med Alsaker at King finner seg en ny klubb på et høyere nivå.

- At han burde gå til en større klubb bør helt klart være målet. Han har vist gjennom sitt spill i Bournemouth at han ikke har noen problemer med å takle det. Så er det viktig for ham å reise til en klubb der han får spille spiss. Jeg tror det blir tatt med i sammenhengen for ham, sier han til Nettavisen.

Helstad er imidlertid ikke like skeptisk til tanken om en mulig Tottenham-overgang som det Alsaker er.

Han utelukker nemlig ikke at Mourinho kan komme til å spille med to spisser.

- Det gjorde han i en del kamper forrige sesong – med Heung-min Son som en litt hengende spiss. En miks med Harry Kane og Joshua King kunne vært veldig spennende, forklarer Helstad.

Foreløpig er det likevel usikkert om Spurs vil sette inn støtet for å sikre seg King. Ifølge Football.London-journalist Alasdair Gold som følger klubben svært tett, skal Kings lagkamerat Callum Wilson stå høyere oppe på listen for Tottenham.

Med kun ett år igjen av sin kontrakt med Bournemouth vil King likevel være en spiller det er naturlig for Tottenham å følge med på utover i overgangsvinduet.

Helstad tror uansett at King ikke bør ha noen problemer med å finne seg en klubb på øvre halvdel av Premier League.

- Jeg vil tenke at det kan være andre klubber som har King på blokken.

SPILTE FOR MONACO: Thorstein Helstad spilte for Monaco i 2011-2012-sesongen. Foto: Neal Simpson (Pa Photos)

Tjærnås mener spilletid bør veie tungt

Den norske landslagsstjernen endte på seks mål på 24 kamper forrige sesong.

Med til historien hører det imidlertid at King til tider opererte mye ute på kanten i Eddie Howes mannskap, og han klarte ikke å følge opp det som er hans beste PL-sesong med 16 scoringer.

Totalt har 28-åringen notert seg for 48 mål i Premier League etter at han kom til Vitality Stadium i 2015.

FERDIG? King kan ha spilt sin siste kamp for Bournemouth. Foto: David Klein (Pa Photos)

Viasport-ekspert Lars Tjærnås mener Romsås-gutten har nivået inne til å spille i de aller beste ligaene i verden.

- Jeg mener han fortsatt kan spille og være viktig for et lag i en topp fem-liga. En klubb rundt midten av tabellen i enten England, Tyskland eller Italia er eksempler på det. Men viktigere enn det er å komme til et sted der han er sterkt ønsket, får mye spilletid, og at de spiller en type fotball der han får brukt styrkene sine, forteller han til Nettavisen.

King var koblet til Manchester United i januar, men klubben valgte til slutt å forlenge lånet til Odion Ighalo.

28-åringen har vært svært ordknapp rundt egen klubbfremtid, men avslører til TV 2 at han ikke engang selv vet hvilken drakt han ikler seg når sesongen starter.

Han legger imidlertid ikke skjul på hva han ville synes om Manchester United fortsatt var interessert i ham, etter at en overgang gikk i vasken i vinter.

- At det er fantastisk. Jeg var i United i fem år og lærte mye der, sier 28-åringen til kanalen.