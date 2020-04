Tror kun tre lag i Premier League kan gå for sommerkjøp

Tidligere Spurs- og Liverpool-direktør spår drastisk nedgang i antall klubbskifter, og betydelig lavere overgangssummer.

De økonomiske nedgangstidene under perioden uten kamper rammer fotballen hardt.

Nå mener Damien Comolli, som har fortid som sportsdirektør både i Tottenham og Liverpool, at bare et fåtall av Premier League-klubbene har mulighet til å kjøpe inn forsterkninger til sommeren. Han hevder å ha denne informasjonen fra en fotballagent han ikke navngir.

Franske Comolli hadde blant annet ansvar for å hente nye spillere til Spurs i perioden 2005-2008, og en lignende rolle i Liverpool fra 2010 til 2012. Tidligere i år trakk han seg etter halvannet år som sportssjef i tyrkiske Fenerbahce.

Les også: Tromsø-treneren er ferdig i klubben

I samtale med Sky Sports hevder Comolli å ha fått informasjon som sier at kun tre av lagene i Premier League har nok penger til å gjøre spillerkjøp i løpet av sommervinduet.

- Jeg vet ikke om det stemmer, men vanligvis når agenter forteller om slike ting, så har de god informasjon, påpeker franskmannen.

VARSLER STOR NEDGANG: Damien Comolli . Her fra tida i Liverpool. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

- Vi kommer nok til å se veldig lite aktivitet på overgangsmarkedet. Kanskje noen byttehandler og noen lån. Jeg tror vi kommer til å få se at både overgangssummer og antallet overganger synker drastisk. I alle fall overganger som koster penger, fortsetter Comolli.

Les også: Prøver gammel suksessformel for å beholde Jadon Sancho

Den tidligere Tottenham- og Liverpool-direktøren poengterer at klubbene kommer til å slite så lenge krisen med koronaviruset pågår. Først av alt med spillerlønninger, og deretter med tanke på evne til å betale overgangssummer.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har allerede uttalt at han er trygg på at klubben kommer til å handle inn nye fjes til sommeren. Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho (20) framstår etter manges syn som prioritet nummer én på Old Trafford.

Damien Comolli mener at sesongen bør startes opp igjen og spilles uten tilskuere. Han tror behovet for stengte tribuner kan komme til å vare opp mot et helt år.

- Pesonlig så tror jeg at å få fotballen tilbake på TV kan være positivt. Jeg ville ikke blitt overrasket hvis vi ikke kan spille med publikum før 2020 er over, og ikke bare denne sesongen. Folk sier vi ikke bør fullføre sesongen foran tomme tribuner, men hva med neste sesong? spør 47-åringen.

Alle resterende Premier League-kamper i sesongen 2019-20 er foreløpig utsatt minst til 8. juni. Oppstarten av de resterende ligarundene kan også forsinkes enda mer dersom britiske myndigheter ikke løsner opp i de bestemte tiltakene for å kjempe viruspandemien.

Les også Bodø/Glimt med lønnskutt for å unngå permitteringer