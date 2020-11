Tror Lagerbäck er fast bestemt på Norge-fremtiden

Det har vært en krevende høst for Lars Lagerbäck, og det toppet seg da landslaget fikk reisenekt før Nations League-kampene mot Romania og Østerrike.

Landslagstrener Lars Lagerbäck fikk, i likhet med de norske landslagsspillerne, pakke kofferten og reise hjem etter å ha fått reisenekt til Nations League-kampene i Romania og Østerrike.

Mens vikarierende landslagssjef Leif Gunner Smerud og «nødlandslaget» reiser til Wien tirsdag, sitter Lagerbäck i karantene hjemme i Sverige.

Det har vært en tung høst for svensken. Først ble det tap i den viktigste norske landskampen på årevis - EM-playoffsemifinalen mot Serbia. Deretter ble det offentlig krangling med Alexander Sørloth om hva som utspilte seg på spillermøtet etterpå.

Og det hele toppet seg da det norske landslaget ble nektet å reise til Bucuresti i helgen.

- Vil neppe gå ut døra slik

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror likevel at Lagerbäck er fast bestemt på å fortsette som norsk landslagssjef.

- Jeg tror ikke han kommer til å gi seg med dette. Han er nok ganske lei akkurat nå, etter å ha snudd på flyplassen, Sørloth-bråk og fullstendig kaos. Akkurat nå er han nok ganske fed up. Noe sier meg likevel at han ekstremt lyst til å ikke gå ut av døra med dette som det siste han er med på. Jeg tror han har lyst til å fortsette som trener, så får vi se hva NFF gjør, sier Mathisen til Nettavisen.

Jesper Mathisen mener Ståle Solbakken ville vært et godt alternativ for NFF dersom Lagerbäck skulle trekke seg.

- Solbakken er jo fortsatt ledig på markedet, og presset på Lars Lagerbäck er fortsatt stort. De mislyktes totalt i årets viktigste kamp. Det var jo derfor det ble bråk med Sørloth også.

- Så spørs det jo om Solbakken vil og om det passer med hans planer. Jeg skulle gjerne sett han som landslagssjef, men jeg tviler på at NFF sparker Lagerbäck, og da er Solbakken først aktuell om Lagerbäck trekker seg, sier Mathisen.

Rekdal: - Må ikke bli historieløse



Kjetil Rekdal er klar på at bare Lars Lagerbäck kan svare på spørsmål om hvorvidt vi har sett det siste til han som landslagstrener. Han er også klar på at Lagerbäck har gjort mye positivt for Norge.

- Det er jo ikke så lenge siden alt var fryd og gammen. Ok, vi røk på Serbia, men det er ikke sånn at laget har vært elendig. Vi var i posisjon til å vinne Nations League og rykke opp og har vunnet tre av fire kamper. Det er mer enn tilfredsstillende, det. Selvfølgelig er en trener skuffet når kamper ikke blir spilt, og du sannsynligvis ikke får muligheten til å være med på et opprykk til Gruppe A, sier Rekdal til Nettavisen.

HamKam-treneren mener det blir feil av han, eller andre trenere, å gå ut og kreve Lagerbäck sparket for å gjøre plass til Solbakken.

- Det blir så ukollegialt som det går an. Jeg har null interesse av å blande meg inn i det. Det er helt feil at andre trenere skal si det. Det blir NFF sin sak og Lars selv. Han har løftet Norge fra Gruppe C til Gruppe B, og vi var i posisjon til å rykke opp fra Gruppe B til Gruppe A. Vi må ikke bli historieløse. Det er ikke sånn at det er grønnere på den andre siden alltid. Ja, Ståle er en meget god trener. Det er ikke det som er temaet her.

Onsdag kveld klokken 20.45 spiller det norske «nødlandslaget» Nations League-kamp mot Østerrike i Wien.

