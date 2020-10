Tror Maguire står overfor «mareritt» om han er tilbake på Manchester United-laget

Chelseas nye stjernespiss bør glede seg om Manchester United-kapteinen er tilbake, mener tidligere spillerprofil.

Den tidligere Chelsea-, Liverpool- og Stoke-backen Glen Johnson (36) kommer med en solid bredside til England-midtstopper og Manchester United-kaptein Harry Maguire (27) før United møter Chelsea på Old Trafford lørdag kveld.

Johnson mener Maguire kan få en marerittaktig opplevelse mot blåtrøyene fra Sørvest-London nå som stjernekjøpet Timo Werner (24) har kommet i gang med målproduksjonen.

Overfor den australske TV-kanalen Optus Sport sier Johnson at Chelsea-spissen absolutt bør håpe Maguire er tilbake i Uniteds startoppstilling lørdag.

- Hvis jeg var Timo Werner, ville jeg tenkt «vær så snill, bruk ham!» Det ville jeg virkelig. Jeg tror han kan bli et skikkelig mareritt for Maguire, poengterer Johnson, før han tilføyer:

- Men jeg er enig i at hvis vi ser på det større bildet, så er det vanskelig å vrake kapteinen. Og han er åpenbart en viktig spiller for dem.

KRITIKER: Glen Johnson. Her fra 2016, i tida som Stoke -spiller. Foto: Barry Coombs (Pa Photos / NTB)

Aviser som Daily Star og Metro er blant mediene som har gjengitt uttalelsene til Johnson.

Løsnet



Fotrappe Werner scoret to ganger og la pasningen før det tredje målet da Chelsea spilte 3-3 mot Southampton i forrige ligarunde.

Tyskeren ankom londonklubben i sommer etter flere meget sterke sesonger som målmaskin for RB Leipzig i Bundesliga. Werner kostet Chelsea drøyt 580 millioner kroner og var en av de virkelig store overgangene i løpet av sommermånedene.

Maguire sto på sin side over Manchester Uniteds sterke borteseier mot Paris Saint-Germain i Champions League tidligere denne uka. Det skyldtes en skade i setemuskulaturen. Det er likevel sannsynlig at stopperkjempen kan være tilbake i elleveren til manager Ole Gunnar Solskjær lørdag.

Tidligere England-back Glen Johnson mener Axel Tuanzebe (22) har grunn til å føle seg forbigått dersom han ikke får fornyet tillitt etter den gode prestasjonen i Uniteds forsvarsfemmer mot PSG.

Tuanzebe-skryt



Solskjær brukte anledningen til i rose Tuanzebe da han fikk spørsmål om 22-åringen på pressemøtet sitt fredag.

- Vi har alltid visst at Axel er en veldig god midtstopper, og hvis han holder seg skadefri kommer han til å spille mange kamper for oss, sa den norske Manchester United-manageren.

GIR ROS: Ole Gunnar Solskjær likte det han så av Axel Tuanzebe i Paris denne uka. Men får han spille på bekostning av en lagkaptein tilbake fra skade? Foto: John Clifton (Pa Photos / NTB)

Solskjær påpekte videre at Tuanzebe har alle forutsetningene en United-stopper trenger, og er også begeistret for at den DR Kongo-fødte engelskmannen kan brukes som sideback.