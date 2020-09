Tror på en liten hjemmefordel tross tomme tribuner

TOMME TRIBUNER: Lars Lagerbäck og hans Norge er klar for Nations League for tomme tribuner. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Det er lite som tyder på at det blir åpnet for publikum i de kommende landskampene. Ullevaal for tomme tribuner ble rakt et tema før fredagens kamp mot Østerrike.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Fredag får Norge sin første test på et folketomt Ullevaal stadion mot Østerrike i Nations League. Det norske landslaget har ikke vært bortskjemt med fullsatte tribuner de siste årene, men fjorårets kamp mot Spania viste hvor mye publikumsfordelen kan ha å si. Både Østerrike- og Serbia-kampen vil bli foran et folketomt Ullevaal, og uten den sedvanlige hjemmebanefordelen i form av publikum. - Det er vanskelig å bedømme. På en måte tror jeg at spillerne begge lag nå er vant med å spille for tomme tribuner. Men jeg tror fortsatt det er en liten hjemmebanefordel selv uten publikum, sier Lagerbäck på torsdagens pressekonferanse. - Jeg har ikke noen stor erfaring med dette. Det er første gang jeg leder et lag foran en helt tom stadion. Den store fordelen er jo at jeg kommunisere direkte med spillerne, fortsetter landslagssjefen. Trygt Svensken stilte på torsdagens presseseanse sammen med Stefan Johansen og Sander Berge. Begge de to Premier League-profilene er aktuelle for å starte på midtbanen fredag. - Vi gleder oss, og det har vært en spesiell tid i hvert fall med Serbia-kampen en hel nasjon har gått og ventet på. Det blir godt å komme i gang igjen med landskamper. Vi har to viktige kamper i en kvalik, så vi skal være klare for det, sier landslagskapteinen. 29-åringen er igjen tilbake i det gjeveste selskap i England etter opprykket med Fulham, og er innstilt på å bli værende i London-klubben også kommende sesong. - Jeg forholder meg til at jeg har to år igjen i Fulham. Jeg vet ikke hva som er planen, og jeg har ikke tatt en prat med dem. Det har gått litt i ett siden vi kom tilbake, så jeg får ta en prat når vi kommer hjem, sier han til Nettavisen. FULHAM-EIENDOM: Stefan Johansen er innstilt på å bli værende i Fulham. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix) To tette kamper Norge spiller ny Nations League-kamp mandag i Belfast mot Nord-Irland - også den foran tomme tribuner. I oktober skal det norske laget ut i spill tre ganger i Oslo i løpet av bare sju dager. Første mulighet kommer mot Serbia og er «semifinalen» i EM-playoffen. Det blir høyst sannsynlig ikke tilskuere på kamper resten av 2020. Øvrige utfordringer for Norge i nasjonsligaen i år: 11. oktober: Norge – Romania. 14. oktober: Norge – Nord-Irland. 15. november: Romania – Norge. 18. november: Østerrike – Norge.