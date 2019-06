Tror Samba skjelver i buksene etter Warholms rekordløp, men nordmannen ville helst ikke snakke om rivalen

Karsten Warholm (23) leverte et solid skremmeskudd til konkurrentene med superløpet på Bislett.

BISLETT (Nettavisen): Det ble nemlig en perfekt kveld for Warholm som løp inn til europeisk rekord på tiden 47,33 på 400 meter hekk. Se innspurten av rekordløpet og reaksjonen etterpå i videoen øverst!

Nå bygges det opp til en superduell mellom nordmannen og rival Abderrahman Samba.

Sistnevnte skulle egentlig ha stilt til start på Bislett torsdag kveld, men en skade gjorde at Samba ikke tok turen til Oslo. Han fikk imidlertid se at Warholm begynner å komme skremmende nært hans eget toppnivå.

Samba har fortsatt sesongens bestetid på 47,26 fra Shanghai i mai, men med 47,33 er ikke lenger Warholm langt unna.

Les også: Tok affære etter Ingebrigtsens superløp: - Etter 100 meter fikk han nok

REKORDLØP: Her har Karsten Warholm bestemt seg for å skape et spesielt øyeblikk. Minutter senere satte han ny europeisk rekord. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Det er litt det siste jeg vil snakke om



Etter løpet fikk Warholm flere spørsmål om Samba, men nordmannen gjorde det klart at det ikke var rivalen han var mest lysten på å snakke om.

- Jeg skjønner at Samba må inn i bildet, men samtidig så kjenner jeg i dag at når europarekorden sitter, så er det litt det siste jeg har lyst til å snakke om, sier Warholm.

Les også: Pappa Gjert: - Jeg er litt irritert, spesielt på Jakob

Vil du ha mer? Les alt om Bislett Games her!

Men at rivalen ble et tema var nesten uunngåelig. Warholm klarte ikke å slå Samba en eneste gang forrige sesong, men nå ser han endelig ut til å virkelig ha en sjanse hvis ting går etter planen frem mot VM i Qatar i september.

Karsten Warholm i pressesonen etter rekordløpet på Bislett Games. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Og Warholm antyder at han tror rivalen fikk litt å tenke på etter 400 meteren på Bislett Games.

- Jeg tror kanskje han tenker at han må prøve å bli skadefri ganske fort, sier Warholm til Nettavisen.

Han tror imidlertid at hans skremmeskudd ikke får så mye å si for sesongen videre.

- Det beste hadde vært å ikke sende noe skremmeskudd, bare ligge «low key», men da jeg kom ut her i dag så bestemte jeg meg for at dette skulle bli et øyeblikk å huske, sier Warholm.

Direktesport fredag: Se Færderseilasen direkte fra klokka 14.00 (Nettavisen Pluss)

Nettavisen Pluss: Få 1 måned for 1 krone, eller 3 måneder for 399 kroner

PÅ ETTERSKUDD: Karsten Warholm ble slått gjentatte ganger av Abderrahman Samba forrige sesong. Nå ser nordmannen ut til å være nærmere Sambas nivå. Foto: Alain Grosclaude (AFP)

Tror Samba skjelver i buksene

Thomas Barr fra Irland ble nummer to bak Warholm på Bislett torsdag kveld. Han er ikke i tvil om at Samba kommer til å kjenne på presset fra Warholm.

- Jeg tipper han skjelver i buksene. Han må være ganske nervøs. Samtidig så er han er «smooth operator», en rolig type. Jeg kan ikke vente å se hvordan denne sommeren utvikler seg, sier Barr til Nettavisen.

Iren svært imponert over løpet til Warholm.

- Det der var uvirkelig. Herregud. Jeg hadde sete på første rad for det løpet der. Det var et rått løp. Det gikk veldig fort. Det gikk mye raskere enn jeg hadde trodd fordi jeg synes banen var ganske myk, men det var et utrolig løp av Karsten. Å ta en rekord som det der foran sitt eget publikum må være noe helt spesielt, forteller Barr.

IMPONERT: Thomas Barr ble imponert av Karsten Warholm. Selv tok han andreplassen bak nordmannen. Foto: Egil Sande (Nettavisen)





- Konkurransen er enorm

Han ser i likhet med mange andre frem til fortsettelsen. De siste sesongene har konkurransen spisset seg voldsomt til på 400 meter hekk og det bygges opp til en virkelig thriller i VM i Qatar.

- Konkurransen er enorm. Det har vært en voksende konkurranse de siste tre årene. Hvis man løp på 48-49 sekunder for noen år siden, så gjorde man det bra. Nå må man løpe på 47 hvis man ønsker å være i nærheten av toppen. Det er fantastisk. Det gjør at alle er skrudd på. Det er herlig å være en del av en slags gull-æra for 400 meter hekk, sier Barr.

Også Warholm er begeistret over den tøffe konkurransen.

- Jeg tror ikke jeg hadde sprunget så fort nå hvis det ikke hadde vært for at de andre gutta var der og «pushet» i fjor, sier Warholm.

Han mener rivalene gjør at han presser seg selv enda hardere.

- Jeg har alltid sagt at jeg gjør det her for å bli så god som jeg kan bli. Derfor er jeg takknemlig for at alle er der og «pusher» hverandre, men jeg liker selvfølgelig best å vinne. Nå er jeg i hvert fall der oppe. Nå begynner det å bli bra. 47,33, sier en strålende fornøyd Warholm.

Han vil foreløpig ikke komme med noen spådom om hvor fort det kan gå til slutt i VM i september, men er klar på en ting.

- Det jeg kan love er at det kommer til å bli helt «sykehus», sier Warholm.

Vil du ha mer? Les alt om Bislett Games her!