Tror sesongen blir avgjørende for Ødegaards fremtid: - Kommer til et veiskille

La Liga-ekspert Petter Veland mener mange øyne er rettet mot Martin Ødegaard kommende sesong.

Luka Modric har vært en nøkkelspiller for Real Madrid i flere år, men nå har den kroatiske gullballvinneren blitt 35 år. Tiden i den spanske storklubben går mot slutten og Real Madrid-ledelsen trenger snart å finne en erstatter for Modric.

Veland tror, i likhet med mange andre, at Ødegaard blir sett på som den mest åpenbare erstatteren i Real Madrid.

Nordmannen imponerte stort på lån hos Real Sociedad forrige sesong og nå er han tilbake hos Real Madrid hvor han vil få muligheten til å vise hva han er verdt.

STJERNE: Luka Modric har vært en nøkkelspiller for Real Madrid. Foto: Bernat Armangue (AP)

Et veiskille



Eksperten mener det blir viktig for Ødegaard å ta vare på sjansene denne sesongen dersom han vil at Real Madrid-eventyret skal fortsette.

- Den sesongen som kommer nå tror jeg blir ganske avgjørende, sier Veland til Nettavisen.

Han påpeker at Ødegaard har en kontrakt med Real Madrid som gjelder frem til 2023 og at det blir naturlig å diskutere spillerens fremtid i klubben etter sesongen.

For basert på Real Madrids tidligere klubbdrift tror han at man etter sesongen vil komme til et veiskille der de enten bestemmer seg for å satse på nordmannen i flere år fremover eller se seg om etter andre alternativer.

Dermed blir det viktig for Ødegaard å ta vare på mulighetene som Veland spår det vil bli mange av kommende sesong.

La Liga-eksperten viser til at sesongen blir enda mer komprimert enn den pleier å være og at han tror Real Madrid-trener Zinedine Zidane vil ta konsekvensen av det.

- Med tanke på hvordan skaderisikoen er hvis man driver rovdrift på de elleve antatt beste, så er det for meg ganske krystallklart at Zinedine Zidane både må og kommer til å rotere enda litt mer enn hva han ville gjort i en normal sesong.

- Det er positivt i så måte for de som håper å se mest mulig av Martin i hvitt, sier Veland.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland. Foto: (Nettavisen)

- Har levd med presset siden 2015

Han er imidlertid tydelig på at det fortsatt er Modric som vil være førstevalget. Men han tror Real Madrid gradvis vil fase ut kroaten, mens de håper å fase inn Ødegaard.

Det er riktignok lettere sagt enn gjort.

Modric ble kåret til verdens beste spiller for kun halvannet år siden da han ble tildelt gullballen og det vil utvilsomt være et stort press på nordmannen.

- Isolert sett kan man snakke om at det er et stort press, men det presset tror jeg Ødegaard har levd med ubevisst og bevisst siden januar 2015, sier Veland.

Han mener Ødegaard er fullt klar over at det er her lista ligger dersom man skal lykkes i en klubb som Real Madrid.

- Skal man inn og ta en posisjon i Real Madrid, spille fast og triumfere der, noe som er målsettingen til Ødegaard, så ligger nivået der, sier Veland.

Om Ødegaard derimot kommer til å lykkes synes eksperten det er vanskelig å svare på. Han mener det kommer helt an på hvordan man vurderer det.

- Jeg tror ikke Martin Ødegaard kommer til å vinne gullballen. I løpet av de neste fem årene, så er det tre, fire eller maks fem spillere som klarer det. Så hvis man legger lista der, så er jeg ganske klar på nei. Men så er dette en lagidrett og det kan hende at Ødegaard har svakere tall enn Modric, men at Real Madrid likevel klarer å vinne flere trofeer med Ødegaard, sier Veland.

Usikker skadesituasjon

Når vi får se Ødegaard i aksjon for Real Madrid er foreløpig noe usikkert.

Nylig ble det klart at nordmannen har slitt med kneskaden «jumpers knee».

De siste ukene har vi sett bilder av nordmannen på trening i den spanske hovedstaden etter at han måtte forfall til landskampene mot Østerrike og Nord-Irland, men det er likevel usikkert når nordmannen er kampklar.

- Han har hatt en lang rehabiliteringsperiode. I slutten av august løp han for første gang. Han belastet ikke kneet som i vanlig fotballspill, men han hadde litt kjenning, sa landslagssjef Lars Lagerbäck nylig på en pressekonferanse.

Håpet for landslagsledelsen er at Ødegaard vil være klar til spill mot Serbia i oktober.

Real Madrid har ikke svart på Nettavisens henvendelse angående nordmannens skadesituasjon.

I Spania starter La Liga kommende helg, men Real Madrid skal ikke i aksjon før helgen etter. Da møter «Los blancos» Ødegaards tidligere klubb Real Sociedad.