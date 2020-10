Tror Solskjær angrer på sommerens storkjøp

- Han skulle nok heller ønske at de 40 millionene ble brukt på en midtstopper, sier tidligere Liverpool-spiller Jamie Redknapp.

Ole Gunnar Solskjær ser ut til å ha fått sving på sakene igjen etter en tung start på sesongen, der 1-6 hjemme for Tottenham ble bunpunktet tidlig i oktober.

Siden har Manhester United knust Newcastle, spilt uavgjort mot Chelsea og slått både RB Leipzig og Paris Saint-Germain i Champions League.

- Solskjær synes åpenbart han ikke er rett mann

Midt i oppturen har midtbanespilleren Donny van de Beek vært et hett samteleemne, all den tid nyervervelsen har blitt plassert på benken.

Patrice Evra og Marco van Basten er blant de som har uttalt at nederlenderen og Manchester United ser ut til å være en dårlig match.

Til tross for at Solskjær slo kraftig tilbake mot uttalelsene og brukte den tidligere Ajax-spilleren fra start i møtet med Leipzig i midtuka er fremdeles ikke Jamie Redknapp ovebevist.

- Han er et talent, og vi har sett det da han har spilt for Nederland og Ajax, men Solskjær ser ham dag inn og dag ut på trening. Hvis en spiller er god nok, spiller han regelmessig. Solskjær synes åpenbart at han ikke er riktig mann for laget ennå. Kanskje er han ikke i god nok form eller viser ikke nok på trening, sier Redknapp i Sky Sports Football Podcast.

- Ville nok heller hatt en midtstopper

Den tidligere Liverpool- og Tottenham-spilleren tror Solskjær angrer på kjøpet, som kostet Manchester United 40 millioner pund.

- Problemet er hvor han skal spille. Det er veldig vanskelig for Solskjær, og han skulle nok helst ønske at han ikke hadde ham hvis jeg skal være helt ærlig. Han skulle nok heller ønske at de 40 millionene ble brukt på en midtstopper, en plass hvor de definitivt sliter, sier Redknapp.

Han sammenligner Van de Beeks situasjon med den Fabinho var i da han først kom til Liverpool.

- Jurgen Klopp brukte ham ikke, men det var ikke fokus på det fordi de gjorde det så bra og hadde så mange andre, gode spillere. Liverpool hadde den luksusen, men Manchester United har ikke det. Hvis han var i Liverpool ville det ikke vært en stor greie, men siden det er United, og de har slitt, så vil alle se ham, mener Redknapp.

Solskjær med klar tale

Tidligere denne uken sa Ole Gunnar Solskjær følgende til kritikerne, som mener United og van de Beek er en dårlig match:

- Donny kommer til å spille en stor rolle i år. Jeg har skjønt at han er samtaleemne for tiden. Det er fint for noen tidligere spillere og kommentatorer å melde litt.

- Jeg skjønner at du har begrenset tid på TV og må komme til poenget kjapt, men du må vite at du ikke trenger å starte de tre første kampene for å være en viktig del av stallen, sa Solskjær videre.

Manchester United møter Arsenal på Old Trafford søndag klokken 17.30.