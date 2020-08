Troy Deeney fortsatt forbauset over det Van Dijk gjorde midt i kampen: - Utrolig

I den svært overraskende 3-0-seieren over Liverpool tidligere i år bet Deeney seg merke i én spesiell hendelse med Van Dijk.

Watford-kaptein Troy Deeney er ifølge Liverpool Echo fortsatt svært imponert over Virgil Van Dijk, til tross for at den engelske ligamesteren gikk på et stortap mot Deeneys lag tidligere denne sesongen.

- Vi ledet 3-0, og han fikset håret samtidig som han hadde ballen. Da tenkte jeg bare «helt utrolig», sier han.

ENORM: Virgil Van Dijk har vært en av verdens aller beste spillere de siste årene. Foto: Laurence Griffiths (AFP)



- Lukter vidunderlig

Deeney, som puttet oppgjørets tredje, har også tidligere vist sin beundring for Van Dijk, også da blant annet for nederlenderens hår.

- Han er for stor, for sterk, for rask, for god med ballen, elsker å kjempe og godt med hår på hodet.

- Han er en av de som sprayer håret sitt, så det lukter vidunderlig!, skal Deeney også ha sagt.

Første Premier League-tap siden januar 2019

Liverpool-tapet var lagets første på 44 Premier League-kamper, etter at det forrige kom i oppgjøret mot Manchester City i januar 2019.

Smellen førte også til at drømmen om å gå ubeseiret gjennom sesongen røk for The Reds.

For Watfords del var en seier ikke nok til å holde klubben i Premier League. Etter siste serierunde ble nedrykket et faktum. Da hadde også deres daværende manager Nigel Pearson blitt sparket to runder før sesongslutt.

