Troy Deeneys uttalelser etter Jimenez hodeskade vekker oppsikt: - Idiotisk

Watford-spiss Troy Deeney mener spillerne selv burde få bestemme om de kan fortsette å spille etter et kraftig hodestøt. Det vekker oppsikt blant eksperter i England.

I søndagens Premier League-kamp mellom Wolverhampton og Arsenal måtte Wolves-spiss Raul Jimenez forlate banen etter fire minutter etter en kraftig kollisjon med David Luiz.

De to spillerne kolliderte da Arsenal hadde hjørnespark. Jimenez gikk opp i lufta for å stange unna Arsenals corner, og bak han kom David Luiz i full fart. Begge spillerne ble liggende på bakken etter sammenstøtet.

Arsenal-spilleren kom seg etter hvert på beina og spilte hele første omgang, mens Jimenez ble båret ut av banen på båre. Mandag formiddag bekreftet Wolverhampton at meksikaneren har blitt operert for kraniebrudd. Han skal etter forholdene ha det bra.

LES OGSÅ: Jiménez måtte opereres for kraniebrudd

- Må være tillit

De siste årene har det blitt mer fokus på å ta hodeskader alvorlig i fotballen, men Watford-spiss Troy Deeney mener at det har gått for langt. Mandag morgen, i kjølvannet at Raul Jimenez kraftige sammenstøt med David Luiz, snakket han om temaet på Talksport Breakfast.

- Hvor mange ting blir ikke allerede tatt bort fra spillerne? Det må være et element av tillit mellom spiller og lege, sier engelskmannen til radiokanalen.

Deeney forteller at spillerne blir testet for hodeskader regelmessig, og hvis en situasjon oppstår må de svare på enkle spørsmål for å bevise at de er ved sine fulle fem.

- Hvis man har en hjernerystelse vil det påvirke hukommelsen din og du svarer kanskje feil, og det er da de sier «det er visse ting vi må sjekke nå». Men som spiller vet du om noe ikke er riktig, sier han.

Flere har kritisert Arsenal for at David Luiz fikk fortsette å spille etter hodestøtet, men Deeney mener det var en helt riktig beslutning.

- Da man så David Luiz og 20 minutter etter sammenstøtet så han aldri «shaky» ut. De fulgte alle protokollene i form av at han besto testene, mener engelskmannen.

Skarpe reaksjoner

Men ikke alle er enige med Watford-spiss Deeney. Redaktør i sportsdelen av den engelske avisen The Mirror, James Whaling, synes Watford-spilleren er helt på villspor.

- David Luiz var involvert i et sammenstøt så alvorlig at en mann fikk kraniebrudd. Men Troy Deeney mener at så lenge han sier til mannen med den magiske svampen at han ikke har hodepine, så skal han få lov til å fortsette. Idiotiske ting som dette er grunnen til at vi ikke kommer noen vei, skriver Whaling på Twitter.

Den anerkjente fotballjournalisten Kristof Terreur mener Deeney burde lese seg opp på temaet før han uttaler seg om det.

- Hvis jeg var hans klubblege ville jeg anbefalt han til å lese noe medisinsk forskning om forholdet mellom hjernerystelse/hodeskader og potensielle muskelskader noen få uker/måneder etter et sammenstøt, skriver han på Twitter.

LES OGSÅ: De dannet spisspar på u-landslag. Nå har «nødspissen» en drøm om å spille med Haaland

- Jeg ble sjokkert

Også tidligere fotballspiller Ryan Mason reagerer på Deeney sine uttalelser. Søndagens hendelse i kampen mellom Wolves og Arsenal har blitt sammenlignet med en situasjon som førte til at Mason måtte legge opp som fotballspiller.

Den tidligere Spurs og Hull City-spilleren måtte legge skoene på hylla i februar 2018 i en alder av bare 26 år etter han pådro seg en alvorlig hodeskade i en kamp mot Chelsea et år tidligere.

Mason ble sjokkert over at David Luiz fikk spille videre i søndagens kamp.

- Jeg ble ganske opprørt over å se noe slikt på en fotballbane igjen, det gjorde meg bekymret. For å være ærlig, jeg ble sjokkert over at David Luiz fikk lov til å spille videre, sier han til radiokanalen Talksport og fortsetter.

- Jeg kritiserer ikke Arsenal-legen fordi det er en protokoll og jeg er sikker på at han fulgte den. Men den nåværende protokollen er ikke bra nok og det er farlig, mener Mason.

Den tidligere fotballspilleren mener det er på tide å få nye regler.

- Fotballen må endre reglene. Det er ganske tydelig at fem minutter på sidelinjen mens det er press for å få startet kampen igjen ikke er nok til å se om noe har en hjernerystelse eller ikke. Det er en skam at min hendelse ikke endret oppfatningen. Hva er det som skal til for å få folk til å forstå at dette er noe som er veldig, veldig alvorlig? spør Ryan Mason.

Reklame Siste sjanse: 10 superkupp du gjør på Cyber Monday