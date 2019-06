Truer med å trekke støtte til sjakk-VM

Arbeiderpartiet i Stavanger reagerer på at Norges Sjakkforbund vurderer å inngå avtale med spillselskap.

Sjakkpresident Morten Lillestøl Madsen bekreftet for en snau uke siden at Norges Sjakkforbund er tilbudt en avtale med Kindred Group verdt 50 millioner kroner. Spillselskapet eier blant annet Unibet og har base på Malta.

Idrettspresident Berit Kjøll reagerte på den potensielle avtalen. Også politikere i Stavanger, der Magnus Carlsens neste VM-kamp kan bli arrangert, er misfornøyde.

– Stavanger Ap krever at Norges Sjakkforbund sier nei til avtalen med Kindred Group om Magnus Carlsen skal få spille sjakk-VM på hjemmebane i Stavanger neste år, sier partiets ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun til Stavanger Aftenblad.

– Uaktuelt

Stavanger er valgt som Norges søkerby for den neste VM-kampen. Det er foreløpig ikke klart hvem som gir dem konkurranse. Kommunen har tidligere gitt lovnad om støtte på fem millioner kroner. Det kan ryke om sjakkforbundet inngår avtalen med Kindred.

– Det er uaktuelt for oss å bevilge fem millioner kroner og på den måten legge til rette for at Norges sjakkforbud skal få en veldig synlig arena for å drive kampanje for utenlandske spillselskaper og deres politiske kamp for å få komme sterkere inn på det norske markedet, sier hun videre.

Nessa Nordtun forventer også at ordfører Christine Sagen Helgø (H) gir beskjed om at et slikt samarbeid ikke er ønskelig.

Avgjøres i juli

På en kongress i begynnelsen av juli bli det bestemt om sjakkforbundet inngår avtalen. Sjakkpresident Madsen har fortalt til Aftenposten at det har vært blandede tilbakemeldinger.

– Dette er en sak som engasjerer, og det er viktig at vi har en god debatt om dette temaet før vi skal stemme på kongressen. Jeg ville blitt svært overrasket dersom vi ikke fikk innvendinger, har han uttalt.

Norway Chess søker sammen med sjakkforbundet om neste års VM-kamp. Norway Chess-sjefen Kjell Madland sier til Aftenposten at de ikke har noe med den potensielle avtalen å gjøre, og at de trolig må legge VM-planene på is dersom de mister støtten fra Stavanger kommune.

(©NTB)