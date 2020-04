Trump-kompis lover nye kamper midt i koronakrisen

Stort sett all idrett har måttet kaste inn håndkleet under pandemien, men milliardæren Dana White nekter å gi seg.

UFC har måttet avlyse sine tre siste stevner i London, Columbus og Portland grunnet koronapandemien.

MMA-organisasjonens mektige president Dana White har imidlertid ingen planer om å kaste inn håndkleet for UFC 249 18. april.

Stevnet skulle i utgangspunktet arrangeres i Brooklyn, men det er nå uaktuelt på grunn av strenge restiksjoner i New York, som er hardt rammet av koronaviruset.

Også det som skulle være stevnets hovedattraksjon, Khabib Nurmagomedov, har måttet melde forfall, etter å ha reist hjem til Dagestan, som følge av pandemien.

I flere stater og nasjoner er det nå umulig å gjennomføre kampsportstevner, men White, som er en god venn av president Donald Trump, lover nå at det blir stevne 18. april.

KLAR FOR KAMP? Tony Ferguson har ikke skrevet under på avtalen ennå, men håpet er at han skal møte Justin Gathje 18. april. Foto: Harry How (AFP)

Falsk nyhet fikk White-svar

Etter at en falsk Twitter-konto, som utga seg for å være den anerkjente ESPN-reporteren Ariel Helwani, la ut en falsk tweet, kom White på banen.

Den falske kontoen skrev at Vladimir Putin og Dana White hadde kommet til enighet om en avtale, som gjorde at lettvektmester Nurmagomedov kunne fly fra Dagestan til USA for helgens stevne.

- Absolutt ikke sant. Stevnet kommer til å arrangeres, men Khabib er ute. Jeg kommer til å annonsere hele kortet i morgen (6. april, red. anm.), skrev White, som trolig trodde det var Helwanis ekte konto som tvitret.

Arrangeres trolig på USAs vestkyst

Ifølge ESPN og den ekte Ariel Helwani, er UFC i ferd med å spikre en avtale, som gjør at stevnet kan arrangeres et sted på USAs veskyst.

For øyelikket er planen at Justin Gaethje erstatter Khabib Nurmagomedov og møter Tony Ferguson, men kampen er ikke signert ennå.

Det er foreløpig ukjent hvilke andre kamper som arrangeres på stevnet, men ifølge Dana White blir det offentliggjort mandag.

Flere har reagert på at UFC gjør alt i deres makt for å arrangere kamper, i en tid der store deler av verden står sammen for å hindre smitte av koronaviruset.

MMA-skribent Karim Zidan i The Telegraph er blant dem.

- I denne krisetiden er UFCs stahet på at showet må fortsette ikke bare et førsteklasses eksempel på grådighet, men også et svik mot ansvaret for deres medarbeidere, fightere og mot folket ellers, skriver Zidan.