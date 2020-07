Trump ut mot rasismemarkering: – Et tegn på respektløshet

Donald Trump uttrykte sin misnøye overfor Black Lives Matter-markeringene som gjennomføres før fotballballkamper i USA gjennom et twitterinnlegg tirsdag.

I likhet med europeiske fotballigaer kneler spillere i MLS (Major League Soccer) før kampstart, noe den amerikanske presidenten reagerer på.

– Jeg ser fram til direkteidrett, men hver gang jeg ser en spiller knele under nasjonalsangen, et tegn på respektløshet overfor landet og flagget vårt, så er kampen over for min del, skrev Trump på Twitter tirsdag.

Nærmere 200 spillere inntok banen for åtte minutter og 46 sekunders stillhet før MLS-sesongen startet på nytt i Orlando 9. juli. Flere spillere hadde på seg T-skjorter med påskriften «Black and Proud» og «Silence is Violence». De åtte minutter og 46 sekundene tilsvarer tiden George Floyd ble holdt nede av politiet i Minneapolis.

Også i MLB (Major League Baseball), som begynner sesongen igjen torsdag, har spillere valgt å knele under nasjonalsangen.

