Trygg Trafikk om Northugs råkjøring: – Hensynsløst og tankeløst

Petter Northug kjørte i over 200 kilometer i timen i en 80-sone før han ble stoppet av politiet. Trygg Trafikk reagerer på 34-åringens manglende dømmekraft.

Den tidligere langrennsstjernen var 58 km/t over fartsgrensen (168 i 110-sone) da han ble stoppet noe senere samme dag.

– Å kjøre så fort på offentlig vei der det ferdes andre trafikanter med ulik erfaring og kompetanse og som har behov for og krav på sikkerhet, er både tankeløst og hensynsløst, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg, til NTB.

– Både sjåføren selv og andre på veien er sjanseløse hvis noe skulle skje. Det holder at sjåføren tar blikket vekk fra veien et ørlite sekund, eller at det dukker opp en liten overraskelse bak neste sving, fortsetter Trømborg.

– Avsatt som rollemodell

Med 16 VM-medaljer og fire OL-medaljer på merittlista, er Northug en av Norges største langrennsprofiler gjennom tidene. Selv om mange unge ser på skistjernen som en rollemodell, er ikke Trømborg redd for at unge sjåfører vil ta lettere på fartsovertredelser og gjøre samme feil som Northug.

– De fleste unge forstår at den atferden er så langt utenfor det som er smart og akseptert. Jeg tror de færreste ungdommer tenker at det han har gjort nå er smart og kult, sier kommunikasjonssjefen og legger til:

– Når en rollemodell gjør noe som er så utenfor det som er akseptert, er de avsatt som rollemodeller for en tid, vil jeg tro.

Må lære

Dette er andre gang på seks år at skistjernen blir stoppet av politiet i forbindelse med ulovlig kjøring. I 2014 ble Northug dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand etter at han kjørte av veien i en rundkjøring.

Trømborg mener at 34-åringen fortsatt bør få en sjanse til å lære av sine feil.

– Northug har dessverre vist dårlig dømmekraft flere ganger som sjåfør, og vi ser jo en tendens hos ham over tid som tyder på at det sitter langt inne å forstå og forholde seg slik man bør i trafikken. Men alle, også Northug, bør ha en mulighet til å lære og til å forandre seg, sier hun.

Siktet

Ingen ble skadd under råkjøringen, men kollisjon i for høy fart kan være fatalt, sier kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund (NAF) Camilla Ryste, på generelt grunnlag, til NTB.

– Fartsgrensene er satt ut ifra veiens egenskaper og ikke minst hva en menneskekropp tåler dersom uhellet er ute. Kjører du i 160 km/t vil du ha en kollisjonskraft som er fire ganger høyere enn om du kjører i 80 km/t, sier Ryste.

I tillegg til siktelsen for fartsoverskridelse, er Northug siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.

– Jeg har gjort mye jeg skammer meg over i jakten på spenning og intense opplevelser. Nå har det gått over styr, og jeg trenger hjelp, sa Northug på sin pressekonferanse fredag.

Northug avviste da at han var påvirket på vei fra Trysil da han ble stoppet av politiet. – Jeg følte meg ikke ruset da jeg dro fra Trysil.

Samtidig sa han at han kjørte i over 200 km/t i timen i 80-sonen på vei hjem fra arrangementet.

