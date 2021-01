Tuchel måtte nøye seg med ett poeng i debuten som Chelsea-sjef

Tyskeren hadde knapt rukket å møte sin nye spillere, men gjorde flust av endringer til kampen mot Wolverhampton.

CHELSEA - WOLVERHAMPTON 0-0:

Thomas Tuchel ble presentert som ny hovedtrener i Chelsea tirsdag, og 47-åringen ble kastet rett til ulvene.

Etter kun én rolig kveldstrening, var han på plass på sidelinjen mot Wolverhampton onsdag, og den tidligere PSG-treneren nølte ikke med å sette sitt preg på laget i oppgjøret som endte målløst.

Både Tammy Abraham, Reece James og Mason Mount var blant spillerne som ble benket fra start i en startoppstilling som bar preg av spillere med mer rutine.

Spesielt benkingen av Mount, som nylig fikk lede Chelsea som kaptein og som spilte alt under Frank Lampard, vakte flere reaksjoner i sosiale medier.

Midtbanespilleren har i likhet med James imponert stort denne sesongen.

- Det vil ikke ta lang tid før han finner ut at hans to beste spillere er Mount og James, skriver Gary Lineker på Twitter, og får svar av The Sun-journalisten Duncan Wright, som går enda lengre.

- Litt bekymringsfullt at en trener av hans kaliber ikke har funnet ut av det allerede.

Lineker på sin side mener det er fullt forståelig at Tuchel valgte å gå med rutine i sin første kamp. Både Jorginho, Cesar Azplilicueta, Olivier Giroud og Antonio Rüdiger er blant spillerne som fikk tillit fra start av den ferske Chelsea-sjefen.

- Han har forståelig nok gått for rutine. Få de største personlighetene i garderoben ombord. Normal prosedyre, skriver fotballeksperten.

Også Liam Twomey i The Athletic påpeker det samme.

- Mount har startet de siste ti kampene på rad, og selv om han aldri har sett sliten ut, er det logisk å hvile ham en gang i blant. Tuchel har også et rykte på seg for å rotere på laget, så det er nok lurt ikke å trekke noen konklusjoner basert på i dag.

Rio Ferdinand tror på sin side at Mount var alt annet enn fornøyd med å bli plassert på benken etter å ha vært en av nøkkelspillerne til Frank Lampard.

- Han har gått med erfaring og folk han kjenner litt bedre. Jeg er sikker på at Mason Mount er rasende, og det samme med Reece James og Christian Pulisic - som ble hentet til Borussia Dortmund av Tuchel, sier han ifølge Daily Mail.

Mount kom til slutt på banen da han ble byttet inn åtte minutter før ordinær tid, men unggutten maktet ikke å vippe oppgjøret i Chelseas favør.

Mye energi

Tuchels rutinerte Chelsea-mannskap gikk ut i hundre på Stamford Bridge onsdag, og fikk en stor mulighet allerede etter seks minutter.

Callum Hudson-Odoi, høyre vingback for kvelden, drev fremover og slo inn mot Giroud, men den franske verdensmesteren var et par skostørrelser unna å få en tå på ballen.

Vertene fortsatte å styre oppgjøret innledningsvis, men Wolves spiste seg mer og mer inn i oppgjøret etter hvert som omgangen utviklet seg.

Lagene gikk målløse til pause, og også TV 2-ekspert Brede Hangeland bemerket seg endringene Tuchel gjorde på Chelsea-laget.

- Det er et litt nytt Chelsea. Tuchel er jo kjent for å være taktisk fleksibel, så får vi se om dette er motspill mot Wolverhampton eller en ny stil i Chelsea. Han har satt opp laget i en ny formasjon, med tre stoppere, fire på midten og to spillere bak Giroud. Det har vært tendenser, konstaterte han i pausen.

Styrte

London-klubben fortsatte å styre kampen etter pause uten å skape det helt store.

Etter drøyt timen spilt begynte imidlertid de blåkledde å skape farligheter, mye takket være de offensive vingbackene i Tuchels system.

Først fikk Giroud muligheten etter et innlegg fra høyre, før motsatt vingback Ben Chilwell fikk en kjempemulighet.

Backen hadde trukket seg inn i banen da han fikk ballen på rundt 13 meter, men avslutningen til den tidligere Leicester-spillere forsvant over målet til Rui Patricio.

Tuchel kastet innpå ungguttene Tammy Abraham og Christian Pulisic utover i den andre omgangen, og Jorginho kom svært nære en lederscoring da han forsøkte lykken fra 18 meter.

Italieneren satte innsiden av foten til ballen, som forsvant like utenfor stolpen til Patricio.

Vertene fortsatte å kjøre kampen mot slutten, men kom aldri nærmere enn en heading som ble klarert av Willian José på overtid.

