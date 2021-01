Tung norsk dag da østerrikske Hauser overrasket: - Det er helt utrolig

Ingrid Landmark Tandrevold var i meget god posisjon før siste skyting i Anterselva, men sprakk fullstendig på standplass i høyden.

Etter tre fulle hus kom Tandrevold inn på standplass i ledelsen på individuellstarten i Italia, men 24-åringen pådro seg tre bom på siste skyting.

Dermed raste tilleggsminuttene på, og da Anais Chevalier-Bouchet skjøt fullt på sin tredje skyting var Tandrevold i realiteten sjanseløs på å vinne verdenscuprennet.

Tandrevold gikk ut med tredje beste tid etter tredje skyting, men sviktet da det gjaldt som mest i høyden. Det gjorde også Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff, som pådro seg flere tilleggsminutter hver.

- I dag var jeg veldig sliten fysisk, jeg hadde ingenting å gå med. Jeg prøvde å finne en ok rytme og ha fokus på hvert skudd. Jeg startet bra på den siste serien, men jeg tror at jeg rett og slett er sliten og bommer på timingen. Det er enten eller for meg her i høyden. Det er enten fullt hus eller helsprekk, samme som i VM. Jeg er veldig skuffet, sier Tandrevold til NRK.

Der de fleste kanonene slet på siste skyting i høyden, nøyde østerrikske Lisa Theresa Hauser seg med én bom totalt.

Hun går mot en overraskende seier etter blant annet å ha skutt fullt på siste stående skyting.

- Det er helt utrolig det Hauser gjør her i dag, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith etter Hausers siste skyting.

Hun gikk i mål over minuttet foran Chevalier-Bouchet, og heller ikke ukrainske Julia Dzhima, med fire fulle hus, maktet å tukte østerrikeren.

Beste norske kvinne ble Tiril Eckhoff på 13.-plass med fire tilleggsminutter totalt, mens verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland ble nest beste norske løper med like mange bom.

Tandrevold ligger til 27.-plass når de fleste er kommet i mål.

