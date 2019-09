Tung norsk sykkeldag da danske Pedersen tok overraskende VM-gull i uværet

Det ble ingen norsk jubeldag på herrenes fellesstart i sykkel-VM. Alexander Kristoff ble beste nordmann på 7.-plass da Mads Pedersen sikret dansk gulljubel.

Amund Grøndahl Jansen og Kristoff sto igjen som Norges håp i hovedfeltet etter hvert som Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen og Carl Fredrik Hagen måtte gi slipp.

Hovedfeltet klarte derimot ikke å ta igjen et brudd som til slutt besto av Stefan Küng, Mads Pedersen og Matteo Trentin.

På oppløpet var det Pedersen som var sterkest og sikret dansk jubel i Storbritannia. Trentin sikret italiensk sølv, mens Küng ble sistemann på pallen.

Resultatene gjør at Norge drar medaljeløs hjem fra årets VM i landeveissykling.

Uvær

VM-dramatikken startet allerede i morgentimene søndag. Store nedbørsmengder tvang arrangørene til å korte ned løypa og utsette den planlagte starten.

Bilder fra traseen viste betydelige mengder med overvann flere steder, og beslutningen om å droppe to av de tyngste innlagte stigningene ble tatt av hensyn til rytternes sikkerhet.

Brudd

Da starten omsider gikk i øsende regnvær, ble det raskt innholdsrikt. Flere av sykkelsportens største profiler bidro til å sette farge på løpet nærmest fra første meter, og etter en liten times hardkjør kom en større gruppe av gårde fra hovedfeltet.

Der satt blant andre den ferske Vuelta-vinneren Primoz Roglic, årets Giro d'Italia-vinner Richard Carapaz og den colombianske stjernen Nairo Quintana. Det kjøresterke og elleve mann store bruddet fikk på det meste fire og et halvt minutts forsprang i griseværet.

Favoritt brøt

Det ble likevel umulig å holde unna for det jaktende hovedfeltet, som hadde tettet luken allerede før 100 kilometer gjensto. Så startet det som ble et lite mannefall i striregnet i Harrogate.

En av de store favorittene, belgiske Philippe Gilbert, gikk ned i en velt og brøt rittet etter å ha mislyktes i å komme seg opp i hovedfeltet igjen. Flere andre ryttere, blant dem Vuelta-vinner Roglic og regjerende verdensmester Alejandro Valverde, led samme skjebne.

Ingen norsk medalje

VM-rittet utviklet seg etter hvert til et lite mareritt for kalde og våte ryttere. Carl Fredrik Hagen og Vegard Stake Laengen var de to første nordmennene som måtte slippe hovedfeltet. Edvald Boasson Hagen måtte etter hvert gjøre det samme.

Kristoff og Jansen var med i hovedfeltet som prøvde å ta igjen bruddet, men det ble med forsøket ettersom bruddet økte avstanden ned.

Mathieu van der Poel seilet lenge opp en favoritt i bruddet, men nederlenderen måtte slippe en drøy mil før mål. Etter hvert falt også Gianni Moscon av.

(©NTB)