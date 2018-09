Tung Ryder Cup-start for Europa

Europa fikk ingen god åpning på første del av Ryder Cup-duellen mot USA. De kom under 1-3 etter fire fourballkamper fredag.

Europa hadde litt å hevne etter å ha blitt utklasset av USA på bortebane for to år siden. Som vanlig ble det åpnet med fourball, der det er fire baller i spill og den beste fra hvert lag blir tellende på hullet.

Justin Rose og Jon Rahm var i ledelsen mot Tony Finau og Brooks Koepka gjennom hele kampen, men duoen rotet det til mot slutten og tapte duellen på det siste hullet.

Det var dessuten dramatikk på det sjette hullet da Koepka var uheldig med utslaget sitt og traff en tilskuer i ansiktet. Kvinnen måtte få medisinsk behandling etter uhellet. Finau på sin side holdt hodet kaldt og gjorde eagle (to under par på hullet).

Heldig

Duellen snudde på det 16.-hullet, der USA virkelig hadde marginene på sin side. Finau traff kanten av treverket mot vannet og ballen spratt en halvmeter fra hullet istedenfor å gå i vannet.

Kampen mellom Rory McIlroy/Thorbjørn Olesen mot Dustin Johnson/Rickie Fowler var lenge jevn før amerikanerne satte inn støtet midtveis. Med fire slag foran med to hull igjen var den duellen avgjort til USAs fordel.

Debutanten Olesen spilte bra, men skuffelsen var rutinerte McIlroys spill. Nordiren tok ikke ett eneste hull i kampen.

Woods-tap

Paul Casey/Tyrrell Hatton kom under etter det første hullet mot Justin Thomas og Jordan Spieth. Amerikanerne økte til to opp etter det femte hullet. Spieth leverte lang putt da han ga USA 3-0. Casey reduserte på det 11.-hullet. Fire birdie på rad fra europeerne var kampen like langt etter at 13 hull var unnagjort. USA dro likevel i land duellen.

Thomas tok sitt første hull i kampen med en birdie på det 15. hull. Det sendte dem en opp.

Tommy Fleetwood og Francesco Molinari slo duoen Patrick Reed og Tiger Woods. Det hele ble avgjort på det 17. hullet, der Europa ledet med tre hull med ett hull igjen å spille.

Det skal også spilles foursome fredag ettermiddag. I foursome er det bare to baller i spill på hvert hull og spillerne slår annenhver gang.

Første lag til å oppnå 14,5 poeng vinner Ryder Cup.

(©NTB)

