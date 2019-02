Tunge forhold ødela Forfangs pallsjanser i Oberstdorf, seier til slovensk tenåring

Med mye bakvind var Johann André Forfang sjanseløs på å ta seg opp på verdenscuppallen i skiflyging i Oberstdorf. Han falt tre plasser og ble nummer sju.

Svært krevende vindforhold ga store utslag mot slutten av finaleomgangen. 18 år gamle Timi Zajc hoppet sjette sist, men ingen av konkurrentene som kom bak ham klarte å vippe sloveneren ned fra førsteplassen.

Zajc er et stort talent, og mange har spådd at han ganske snart ville ta seg inn på pallen, men få hadde trodd at han skulle ta fredagens seier i Oberstdorf. Med 233,5 meter i finalehoppet slo han polske Dawid Kubacki med 5,3 poeng.

Markus Eisenbichler fra Tyskland ble treer.

Stoch slet også

Under fryktelige vindforhold klarte Forfang bare 198,5 meter. Dermed endte han 15,1 poeng bak den siste pallplassen. Forfang lå på fjerdeplass etter svevet på 222,5 meter i første omgang.

Tidligere på dagen var Tromsø-hopperen best i kvalifiseringen.

Kamil Stoch ledet rennet halvveis, men i likhet med Forfang hadde polakken utur og landet på bare 197 meter. Landsmannen Piotr Zyla, som var toer etter første omgang, led samme skjebne og falt ned til fjerdeplass.

Halvor Egner Granerud landet på 220 meter i første omgang, men var jamsides i landingen, ble trukket kraftig og fikk 199,4 poeng. I finalen klatret han to plasser og endte til slutt som nummer åtte etter et svev på 206,5 meter.

Tande-opptur

Daniel André Tande gjorde på sin side et kjempebyks på ti hakk. Der han i første hopp måtte nøye seg med 201 meter, ble det 223 i finalen. Det skjøt ham opp til 10.-plassen.

I vinter har Tande slitt i hoppbakkene. Fredag var han tilbake i bakken der han ble dobbelt VM-vinner i fjor, og han fant seg umiddelbart til rette med 222,5 meter. Det var det beste svevet i første treningsomgang.

Men i første omgang, under svært tunge forhold, maktet han ikke å levere like sterkt. I tillegg fikk Tande uvanlig dårlige stilkarakterer og 181,3 poeng. Oppturen kom i finaleomgangen.

Robert Johansson ble nummer 17 i fredagens renn etter hopp på 223,5 og 213 meter. Rett bak fulgte Andreas Stjernen, som hadde svev på 204 og 205,5 meter i den tyske skiflygingsbakken.

Anders Fannemel falt fra 17.- til 26.-plass i finaleomgangen. Han greide kun 196,5 meter. Det var ni meter kortere enn hans første hopp.

Det er nye skiflygingsrenn lørdag og søndag.

(©NTB)