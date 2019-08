Tungt tilbakeslag for Jarstein og Hertha Berlin

Rune Almenning Jarsteins Hertha Berlin håper ny trener og friske penger skal gi klubben et løft. Søndag ble det 0-3-tap og tung nedtur i tysk Bundesliga.

Landslagskeeper Jarstein måtte tåle tre baklengs i møtet med et Wolfsburg-lag som har åpnet sesongen på best mulige måte. To seirer er fasiten etter like mange kamper.

Et tidlig straffespark fra Wout Weghorst og sene scoringer fra Josip Brekalo og Jerome Roussillon skilte lagene søndag. Dermed har Wolfsburgs nye trener Oliver Glasner fått tidlig vind i seilene.

For Hertha-trener Anto Covic ble søndagen et tilbakeslag etter at Bayern München ble holdt til 2-2 i første serierunde.

Kampen var i tillegg den første på hjemmebane etter at investoren Lars Windhorst kjøpte 37,5 prosent av Hertha-aksjene i juni. Det førte til ny optimisme rundt hovedstadsklubben.

Hertha kunne fort ha tatt ledelsen tidlig søndag, men VAR-sjekken endte med at straffesparket dommer Guido Winkmann hadde signalisert for, ble omgjort.

Per Ciljan Skjelbred var ubenyttet reserve for Hertha Berlin i søndagens kamp.

(©NTB)