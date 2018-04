Tunisias stjerne ødela korsbåndet

Tunisia må greie seg uten sin antatt beste spiller Youssef Msakni i sommerens fotball-VM. Han ødela korsbåndet i en kamp for sitt klubblag i Qatar.

Playmakeren ble skadd da Al-Duhail slo Al-Sailiya 5-2. Ifølge en uttalelse fra klubben vil han være ut av spill i tre til fire måneder.

Tunisia var ubeseiret i VM-kvalifiseringen og skal være med i sluttspillet for femte gang, men for første gang på 12 år. Msaknis skade er et tilbakeslag for ambisjonen om å ta seg videre fra gruppespillet for første gang.

Tunisia er i gruppe med England, Belgia og Panama.

(©NTB)

Mest sett siste uken