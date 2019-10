Turndronningen Biles satte VM-rekord med sin 25. medalje

Turneren Simone Biles vant søndag sitt 19. VM-gull og sin 25. VM-medalje totalt. Det er rekord uansett kjønn.

22 år gamle Biles strålte av glede i salen i Stuttgart og hoppet opp fra stolen sin med knyttet neve da hun innså at hun hadde sikret seg nok et gull og slått den tidligere rekorden på 23 medaljer. 24 VM-medaljer har ingen andre turnere maktet før, og turndronningen fulgte like godt opp gullet i bom med nok en seier i frittstående.

Med to gull betyr det at 19 av hennes 25 VM-medaljer er av edleste valør. Det er mange flere enn tidligere rekordholder Vitalij Sjtsjerbo, som vant tolv gull totalt.

Biles vant gull i bom med god margin ned til 2.-plass med sine 15,066 poeng. Liu Tingting fra Kina endte med 14,433 poeng som nummer 2, mens hennes landskvinne Li Shijia endte på 3.-plass med 14,300 poeng.

Frittstående vant Biles også forholdsvis greit, selv med et lite feilsteg. Lagvenninnen hennes Sunisa Lee vant sølv, mens Angelina Melnikova fra Russland tok bronsen.

Biles vant fem øvelser i løpet av mesterskapet i Stuttgart, men klarte ikke å vinne medaljer i alle øvelser ettersom hun ble nummer fem i skranke på lørdag.

(©NTB)