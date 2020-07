Turneringen som skulle gjenstarte tennissesongen er avlyst

Tennisturneringen i Washington i august, som skulle være den første ATP-turnering etter den lange koronaviruspausen, er avlyst.

Det meldte arrangøren tirsdag. Årsaken er usikkerhet rundt reiserestriksjoner og den bekymringsfulle smittesituasjonen i USA. Turneringen i hovedstaden skulle vært avviklet i tiden 14. til 21. august.

Det skulle være den første store turneringen for menn siden all turneringsvirksomhet ble stoppet i mars.

– Det er skuffende at turneringen i Washington ikke kan avvikles i år. Jeg vet hvor hardt turneringsledelsen har jobbet for å tilpasse seg de stadig skiftende omstendighetene og vil gi dem anerkjennelsen de fortjener for det, men i øyeblikket er det for mange faktorer som er utenfor vår kontroll, sier ATP-styreleder Andrea Gaudenzi i en uttalelse.

– Vi gleder oss til å vende tilbake til Washington og avvikle en av våre fremste turneringer på amerikansk jord igjen i 2021.

Forsikring

Avlysningen skapte usikkerhet omkring Grand Slam-turneringen US Open, som etter planen skal starte i New York noen uker senere, men USAs tennisforbund (USTA) rykket ut med en forsikring om at den turneringen vil bli avviklet som planlagt.

US Open skal starte 31. august, men uken før skal en annen turnering gjennomføres på anlegget i Flushing Meadows. Det er ATP- og WTA-turneringen som vanligvis avvikles i Cincinnati, men som i år er flyttet til New York.

– Avgjørelsen om å avlyse i Washington påvirker på ingen måte US Open, heter det i uttalelsen fra USTA.

– Vi vil skape et trygge og kontrollerte omgivelser for spillerne og alle andre involverte.

Kvinnene først

Likevel kan reiserestriksjoner gjøre det vanskelig for spillere å delta, og smittesituasjonen i USA gjør at det ikke er sikkert at alle de beste spillerne ønsker å delta.

WTA-touren for kvinner skal starte opp igjen allerede 3. august i Palermo i Italia. Uka etter er det berammet turneringer i Praha og Lexington, Kentucky.

ATP jobber med en revidert terminliste for resten av sesongen og har lovet å publisere den i løpet av nærmeste framtid.

(©NTB)