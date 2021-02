Turte først ikke sende Granerud utfor. Så vant nordmannen igjen

Ustoppelige Halvor Egner Granerud fortsetter å imponere.

Lørdag tok den norske hopperen sin 9. verdenscupseier for sesongen da han gikk helt til topps i tyske Klingenthal.

- For en skihopper vi har klart å produsere frem her, kommenterer NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Granerud vant foran Kamil Stoch fra Polen etter å han landet på 140,5 og 141,5 meter snøværet i Tyskland.

- Jeg hadde store forventninger i dag. Det var litt nerver, men det siste hoppet var veldig, veldig bra. Det føltes så bra i ovarennet at jeg begynte å smile, men jeg kom på at jeg måtte fokusere. Det var en morsom dag, sier Granerud i intervju med FIS etter rennet.

Nordmannen var 12,6 poeng foran Stoch og 13,4 poeng foran Bor Pavlovcic på tredjeplass.

24-åringen fortsetter dermed å vise kanonform bare få uker før VM i Oberstdorf.

Fikk rødt lys



Såpass god er formen til Granerud at assisterende renndirektør Borek Sedlak ikke våget å gi nordmannen grønt lys i førsteomgangen til tross for at han var innenfor vindkorridoren som var satt.

Forholdene var nemlig såpass gode at det skal ha vært frykt for Granerud ville hoppe for langt. Det bekrefter landslagstrener Alexander Stöckl i et intervju med NRK i pausen av rennet.

- Da har vi kommet et steg videre, sier Stöckl som mener det var en fornuftig avgjørelse med tanke på Graneruds sikkerhet.

Etter en liten ventetid fikk Granerud sette utfor i førsteomgangen og til tross for litt dårligere forhold, så imponerte nordmannen med 140,5 meter.

I andreomgang var han igjen i en egen klasse da han hoppet 141,5 meter.

Johansson på 8. plass

Mens Granerud var i en klasse for seg selv, var det et lite stykke ned til hans lagkamerater lørdag.

Robert Johansson ble nest beste nordmann på en 8. plass etter hopp på 132 og 135 meter.

Johann Andre Forfang og Daniel Andre Tane endte på 12. og 13. plass.

Marius Lindvik hadde en tung dag i bakken og tok seg ikke videre til finaleomgangen etter et skuffende hopp på 118,5 meter i førsteomgangen.

Verdenscupen i hopp fortsetter med nytt individuelt renn i Klingenthal søndag.

