Tusener tar farvel med Niki Lauda i Wien

Flere tusen mennesker er ventet å fylle Stefansdomen i Wien når formel 1-legenden Niki Lauda stedes til hvile.

Kisten med Niki Lauda, kledd i racingdrakt og med hjelmen på lokket, vil bli plassert i kirken klokken 8. Fire timer senere blir det holdt en offentlig gudstjeneste, før Lauda gravlegges i en privat seremoni onsdag ettermiddag.

Det er første gang en idrettspersonlighet æres på denne måten i Stefansdomen, en tradisjon vanligvis forbeholdt geistlige og tidligere kongelige personligheter, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det er ventet at formel 1-verdensmester Lewis Hamilton vil delta i seremonien, sammen med blant andre Bernie Ecclestone.

Niki Lauda døde 20. mai, 70 år gammel. Han ble verdensmester i formel 1 tre ganger (1975, 1977 og 1984), de to siste etter at han ble alvorlig skadd i en stygg ulykke på Nürburgring under Tysklands Grand Prix i 1976.

