Tutta: - Jeg har ikke rørt en golfkølle siden jeg la opp

Suzann Pettersen stortrives med livet uten golf. Hun har ikke angret et sekund på at hun la opp siden hun avgjorde Solheim Cup for ni måneder siden.

For etter et par tunge år for Tutta skulle hun gi Solheim Cup i september 2019 et siste forsøk med Europa-laget. Hun spilte ikke i 2018 og var ranket som den 620. beste spilleren da hun ble valgt til Solheim Cup av kaptein Catriona Matthew.

Det ble en thriller av de sjeldne mot USA, og alt skulle avgjøres med den siste putten på det siste hullet. Tutta var iskald og senket putten som avgjorde cupen til Europas fordel.

Så la hun opp umiddelbart etterpå, nesten akkurat 19 år etter at hun debuterte profesjonelt.

– Hva har du gjort siden seieren og karrierepunktumet?

– Ikke spilt golf, hvert fall, kommer det kjapt fra Tutta, før hun bryter ut i latter.

– Det skal jo spilles en NM-serie i tiden fremover, og noen spurte meg om jeg skulle spille. Det hadde jo aldri skjedd, å komme helt uforberedt og ikke vite hva jeg driver med, sier hun, før hun igjen ler.

Hun har en meget imponerende karriere å se tilbake på med 15 seirer på LPGA-touren, og totalt 121 plasseringer i topp 10 på den samme touren. Hun oppnådde aldri å bli verdensener, men hun var topp 10 på rankingen i hele 435 uker på rad (juni 2007 til oktober 2015) og var nummer to ved flere anledninger.

– Jeg er veldig fornøyd med valget jeg tok. Jeg har ikke angret et sekund på at jeg la opp. Jeg har vært mamma på heltid, og det har vært veldig hyggelig å være mye til stede, sier hun, mens sønnen Herman kommer løpende inn og ut av det nye huset til familien flere ganger i løpet av intervjuet.

Prosjekter på gang

Tutta forteller at det ikke tok så mye tid å la karrierepunktumet synke inn over seg. Nå er hun med på et prosjekt om vann på kartong som skal lanseres til høsten.

– Det har vært en bratt læringskurve, men veldig gøy. Der kan jeg også dra nytte av noen av de verdiene jeg har hatt som utøver – tørre å satse for å slå gjennom, være litt utenfor komfortsonen, tenke nytt.

I tillegg røper hun at det både kommer en selvbiografi til høsten (en spennende prosess, som hun sier), samt en stor golfdokumentar på amerikansk TV om livet hennes i sommer («så dere blir ikke kvitt meg helt ennå», kommer det fra Tutta).

– Det har vært deilig med fri fra mediene og rampelyset, etter å ha blitt fotfulgt og analysert opp og ned i 20 år. Spiller man dårlig eller midt på treet, blir man alltid analysert. Det er så deilig å slippe å kjenne på den følelsen.

Høydepunkt

På spørsmål om hva hun vil trekke fram fra sin suksessfulle karriere, svarer 39-åringen:

– Jeg vil jo tro at hele omverden vil huske meg for den putten fra Solheim Cup. Putten i seg selv var jo bare resultatet av en prosess. Hele den Solheim Cup-uken var ekstremt kul. Jeg sa tidlig at jeg gjerne ville ha matchballen hvis det ble faktum. Og det skjedde jo.

Hun fortsetter ivrig:

– Utenom det husker jeg stort sett alle seirene, alle «majorene». I tillegg husker jeg jo de kjipe stundene, som da jeg tapte den første majoren i 2007. Men samtidig var det kanskje den viktigste læringskurven jeg hadde. Det er ikke bare «the highs» som har sittet igjen som krystallklare bilder.

Savner livet i USA

Men selv om Tutta trives som pensjonert golfspiller, innrømmer hun at det er mye hun savner.

– Det er noe med det å være i miljøet. Jeg savner caddiene, kompisene, all småpratingen på treningsfeltet og på banen. Jeg savner å konkurrere. Men akkurat nå er det jo ikke så mye å savne, for det har jo ikke blitt spilt noe i hele år på grunn av viruset!

Hun holdt til i Orlando da hun var proff. Nå er huset solgt, og eiendelene skal hjem, men det må gjøres over FaceTime grunnet koronaviruset. Rart, sier Tutta.

– Jeg savner jo USA. Det er vemodig å avslutte et kapittel som har vært en så stor del av meg. Men det ville vært lange flyreiser med Herman dit, og en del annet praktisk som ville vært vanskelig, så det er helt greit å være ferdig der borte.

Hun fikk hedersprisen på Idrettsgallaen i januar. En ekstremt hyggelig gest, sier Tutta.

– Jeg følte det var kronen på verket her hjemme med å få en hederspris. Det er noe jeg aldri hadde turt å tenke eller drømme om.

