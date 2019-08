Tutta med blandet åpning i Skottland

Golfproffen Suzann «Tutta» Pettersen ligger på par etter åpningsrunden i LPGA-turneringen Scottish Open. Det holder foreløpig til delt 44.-plass.

Turneringen er Pettersens andre siden hun gjorde comeback på golfbanen etter en langvarig mammapermisjon.

I juli klarte hun ikke cuten da hun spilte på LPGA-touren i Michigan, men Oslo-kvinnen åpnet betydelig bedre i denne ukens turnering i skotske North Berwick.

Tutta startet runden på tiende hull, og hun fikk en treg åpning med bogey på hull 11. Deretter fulgte birdier på hull 12, 16 og 17 før det ble en ny bogey på 18. hull.

På returen fikk hun birdie på hull to og bogeyer på hull 6 og 9, som gjorde at hun endte dagen på 71 slag og par.

Nederlandske Anne van Dam og sørkoreaneren Lee Mi-hyang topper turneringen på åtte under par.

Tøft

Tonje Daffinrud fikk en fryktelig tung åpningsrunde i turneringen. Hun gikk torsdagen på åtte slag over par etter blant annet to dobbel-bogeyer. Dermed blir det svært vanskelig for å henne å klare cuten.

Noe bedre gikk det for Marianne Skarpnord. Hun måtte imidlertid tåle tre bogeyer i tillegg til én birdie, og dermed ligger hun på delt 81.-plass med to slag over par.

Også Celine Borge og Marita Engzelius deltar i Scottish Open. De startet første runde senere enn Pettersen og Daffinrud.

