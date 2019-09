Tutta på vent i Solheim Cup

Europa-kaptein Catriona Matthew valgte ikke Suzann Pettersen blant de åtte spillerne som innleder Solheim Cup med foursomekamper fredag formiddag.

Fredag innledes 2019-utgaven av Solheim Cup med fire foursomekamper. Der spiller fire spillere, to fra hvert lag, mot hverandre. Lagenes to spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball fram til hullet.

Totalt skal åtte europeiske og like mange amerikanske spillere i aksjon fredag formiddag. Suzann Pettersen må inntil videre se på lagvenninnene fra sidelinjen.

Fredag ettermiddag skal det spilles fourballkamper, der også to og to spillere fra hvert lag spiller sammen. Her slår spillerne på hver sin ball, og den beste ballen fra hvert lag blir tellende.

Lørdag skal det også spilles foursome- og fourballkamper, før avgjørelsen i Solheim Cup faller i form av 12 singlekamper søndag.

Suzann Pettersen var tidligere denne sesongen tilbake i golfsirkuset etter barnefødsel. Hun var i utgangspunktet tiltenkt rollen som visekaptein på det europeiske laget, men Europa-kaptein Catriona Matthew trakk overraskende Tuttas navn opp av hatten da hun skulle komplettere troppen på tolv spillere.

Dermed fikk den norske veteranen en mer framtredende rolle enn hun opprinnelig hadde sett for seg på Gleneagles i Skottland denne helgen.

38-åringen spiller Solheim Cup for niende gang.

Europa har ikke vunnet Solheim Cup på hjemmebane siden 2011. Da leverte Pettersen helt avgjørende bidrag på veien mot seieren.

De to siste utgavene har endt med amerikansk triumf, mens Europa tok en knepen 2013-seier på bortebane i turneringen, som spilles kun annethvert år.

