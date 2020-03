Tuttosport: - Cristiano Ronaldo går med på lønnskutt i Juventus

Hevder den portugisiske superstjernen skal være klar for å gi vekk store deler av lønna si under korona-krisen.

Den verdensomspennende pandemien har herjet den siste tiden, og Italia er en av nasjonene som har fått kjenne verst på den dødelige smitten. Med unntak av Kina og USA er det Italia som har flest antall smittede, hevder Johns Hopkins.

Fotballen er på ingen måte upåvirket av smitten, og den italienske gigantklubben Juventus er blant lagene som har sett flere av sine spillere smittet av koronaviruset den siste tiden.

Fredag var stjernespiller Paulo Dybala ute i pressen og fortalte om sin dramatiske kamp mot viruset. Han, sammen med lagkameratene Daniele Rugani og Blaise Matuidi, er så langt de tre Juventus-spillerne som er bekreftet smittet.

Startet med profilene

Situasjonen har gjort at fotballen har stoppet helt opp i Italia. Sammen med alle de andre største ligaene har Serie A valgt å midlertidig stoppe seriespillet mens pandemien herjer.

Nå skal Juventus-kaptein Giorgio Chiellini ha oppfordret klubbens stjernespillere til å være solidariske, og har bedt flere om å gå med på et lønnskutt den tid de ikke spiller fotball.

Italienske Tuttosport hevder nemlig at Chiellini skal ha startet med å snakke med tre av de største profilene i klubben: Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon og Cristiano Ronaldo.

De skriver at Chiellini bor inne på Juventus' eget hotell i Continassa, og skal ha konferert med stjernene over en gruppesamtale på video.

INITIATIV: Det er Juventus-kaptein Giorgio Chiellini som skal ha tatt initiativet til å lønnskuttet i Juventus. Foto: Andreas Solaro (AFP)

Han skal ha møtt enighet fra de tre profilene, og samtalen skal ha blitt ført videre med resten av troppen som også skal ha møtt initiativet med en positiv innstilling. Det er uansett en stor jobb som må gjøres, da alle i klubben tjener forskjellig, hevder Tuttosport.

Også Juventus-direktørene Fabio Paratici og Andrea Agnelli skal ha blitt informert om initiativet som klubbens stjerner ønsker å ta for å passe på at klubben overlever økonomisk.

Tuttosport hevder at det er Cristiano Ronaldo som tjener mest i Juventus med en årslønn på 31 millioner euro (rundt 363 millioner kroner) over 12 måneder.

Ifølge spanske AS, skal Ronaldo ha gått med på å gikk vekk 3.8 millioner euro (drøyt 44 millioner kroner) av sin årslønn for å hjelpe den italienske mesterklubben gjennom korona-krisen.

Kritiseres

Cristiano Ronaldo har selv sittet i karantene som følge av smitten som har pågått i Juventus den siste tiden, og skal selv ha dratt tilbake til hjembyen Madeira i Portugal.

Det har tidligere blitt rapportert at Ronaldo, sammen med sin agent Jorge Mendes, har donert bort én million euro, samt fem respiratorer til et sykehus i Madeira for å hjelpe til under krisen.

Det har uansett ikke stoppet Ronaldo fra å bli kritisert for sin oppførsel under den pågående pandemien. Som nevnt er nemlig 35-åringen tilbake i Portugal, men hans aktivitet på sosiale medier har vekket oppsikt.

Den tidligere Manchester United- og Real Madrid-profilen har nemlig latt seg avbilde ved flere anledninger, der han enten trener eller er ved bassengkanten. Det har fått Giovanni Cobolli Gigli til å reagere:

- Det ble komplisert i Juventus da Cristiano Ronaldo dro. Ronaldo sier han dro til Portugal på grunn av moren sin, men nå ser det ut til at han bare tar bilder ved bassenget, sa den tidligere Juventus-direktøren til Radio Punto Nuovo.

- Da det unntaket ble gjort, falt hele situasjonen sammen, og andre ønsket også å dra. Det burde ikke vært slik. De burde alle ha vært i karantene, sier han videre.

Da Serie A ble stoppet, etter 26 serierunder spilt, var det de sorte- og hvitstripete fra Torino som ledet den italienske toppserien. De står med ett poeng mer enn Antonio Conte og hans Inter.

Denne sesongen har Cristiano Ronaldo vartet opp med 21 ligascoringer for stormakten. Kun Ciro Immoible i Lazio har flere med hele 27 scoringer for det italienske hovedstadslaget.

