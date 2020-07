TV 2: - Åge Hareide har takket nei til Rosenborg

Den tidligere landslagstreneren skal ha takket nei til jobben som RBK-trener.

Det skriver TV 2 på sine hjemmesider.

Rosenborg har stått uten fast hovedtrener siden Eirik Horneland fikk sparken i slutten av juni. Trond Henriksen har vikariert i rollen siden den gang, mens klubben jobber for å finne en permanent løsning.

Det ser ikke ut til å bli Åge Hareide, som tidligere har blitt lansert som en av de heteste kandidatene til jobben.

Les også: Solskjær nektet å svare på de Gea-spørsmål

66-åringen har stått uten jobb siden kontrakten hans med det danske herrelandslaget gikk ut i år.

Det blir trolig ingen retur til Lerkendal for Åge Hareide. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Hareide trente Rosenborg i 2003, før han tok over det norske herrelandslaget senere samme år. De siste årene har 66-åringen gjort stor suksess som trener for Malmö og det danske landslaget.

Rosenborg styreleder Ivar Koteng uttalte til Eurosport i forrige uke at klubbens liste over potensielle kandidater er kortet ned, og at de dermed nærmer seg ny trener.