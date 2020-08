TV 2: - Northug sier han ikke brukte narkotika dagen han råkjørte

Petter Northug er blant annet siktet for å ha råkjørt i ruspåvirket tilstand, men politiet venter fortsatt på svar på blodprøven.

Den blodprøven venter den tidligere langrennsløperen at skal vise at han ikke brukte narkotika den dagen han ble tatt for å kjøre i 168 kilometer i timen i 110-sonen på E6, hevder TV 2.

Kanalen skriver at Northug skal ha fortalt dette til både venner og forretningspartnere.

Det er foreløpig usikkert når svaret på blodprøven er klart, men det kan ta flere uker.

Stiller til pressekonferanse fredag



Nettavisen har torsdag kveld forsøkt å få en kommentar fra Halvard Helle, Northugs forsvarer, men han ønsker ikke å kommentere TV 2s påstander.

- Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer i saken. Northug vil fredag formiddag holde et pressemøte i Trondheim der han vil fortelle om saken og sin egen situasjon, skriver Helle i en sms til Nettavisen.

Fredag klokken 12 møter Northug pressen for første gang etter at nyheten ble kjent. Nettavisen vil vise pressekonferansen direkte.

- Dreier seg om kokain



Northug har foreløpig kun uttalt seg om saken på Instagram. Der innrømmet han forrige uke at politet blant annet hadde funnet mindre mengde med kokain hjemme hos ham.

Det er ikke første gangen Northug havner i politiets søkelys.

I 2014 ble den tidligere langrennsløperen dømt til 50 dagers ubetinget fengsel etter å ha krasjet sin egen bil mens han var påvirket av alkohol.