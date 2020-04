TV 2-Alsaker om situasjonen Liverpool har havnet i: - Fansens store skrekk har blitt virkelighet

Øyvind Alsaker er ikke sikker på om Premier League-sesongen fullføres, men han tror Liverpool uansett blir utropt som mester.

Liverpool hadde vunnet 27 av 29 Premier League-kamper og var på vei mot klubbens første ligagull siden 1990, da det ble bråstopp i midten av mars.

Premier League forsøkte i det lengste å holde sesongen gående, men da flere Arsenal-spillere måtte i karantene og møtet med Manchester City 11. mars ble utsatt, ble det tydelig at det var slutt - for en god stund.

Alsaker: - Helt ellevilt

På det tidspunktet ledet Liverpool ligaen med 25 poeng, og flere bookmakere hadde allerede utbetalt premie til de som hadde Merseyside-laget som mester. Nå er det usikkert hva som skjer med årets sesong.

TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker finner knapt ord for å beskrive situasjonen Liverpool har havnet i.

- Det er helt ellevilt, sier han etter noen sekunders tenkepause.

- Fansens store skrekk har på et vis blitt virkelighet. Det er trist når laget har levert en historisk sesong, sier Alsaker til Nettavisen.

- Håper inderlig sesongen krones

Mandag skriver The Times at myndighetene i England har bedt Premier League om å trappe opp planene om oppstart, men det er foreløpig ikke klart om eller når det kan gjennomføres.

Alsaker tror uansett hva som skjer, at Liverpool kommer til å bli utropt som mester.

- Når det skjer, vil sikkert alt det vonde bli glemt, men det er jo litt avhengig av hvordan dette forløper seg. Hvis sesongen blir kuttet - si at de spiller de to hengekampene som er igjen, så alle har 29 kamper ... Setter man strek der blir det jo ikke den samme følelsen for supporterne, som det blir hvis de klarer å fullføre. Det betyr litt, tror jeg. Så får vi se om de klarer det, men jeg håper inderlig at en så unik sesong som de har levert, blir kronet på en skikkelig måte. Det betyr litt, sier Alsaker.

Jobber alternativt

Selv har ikke Alsaker noen magefølelse på når Premier League-fotballen ruller igjen.

- Nei, det er vanskelig å spekulere i det. Det er ingen som helt har oversikt. Jeg håper bare at de klarer å fullføre sesongen på en eller annen måte.

Med Premier League på vent på ubestemt tid, forsøker TV 2-kommentatoren og resten av kanalens Premier League-team å fylle sendingene med andre ting enn live fotball.

- Det er jo lite reising, og man forsøker å fylle dagene med andre ting. Vi lager andre typer sendinger. Det er mye mimring og refleksjon, kåringer og den type ting.

- Hva er det du savner mest med den normale jobbhverdagen?

- Det er jo spenningen som fotballen på en måte lever av, som er borte.

Liverpool har i likhet med de fleste Premier Leaugue-lagene ni kamper igjen å spille denne sesongen. Håpet er å fullføre sesongen før 30. juni, for å unngå et juridiske konflikter, med tanke på spillerkontrakter og sponsoravtaler som går ut på den datoen.