TV 2-Bredeli spår en lys fremtid for håndballgutta: - Ganske sikker på at de tar gull

Viktige kamper om EM-plass i 2022 står foran håndballgutta. Håndballekspert Harald Bredeli er sikker på gull i nær fremtid.

Få har sett flere håndballkamper enn TV 2 ekspert Harald Bredeli. Han har kommentert både kvinne- og herremesterskap i over 20 år, og sett håndballjentene ta gullmedalje etter gullmedalje.

Nå spår Bredeli en lys fremtid i kommende mesterskaper.

- Ganske sikker på gull

Herrelandslaget har siden første mesterskap i 1958 kun tre medaljer sammenlagt, alle etter gjennombruddet i EM 2016 med semifinale. De har to sølv-medaljer, i VM 2017 og 2019. I EM på hjemmebane i 2020 ble det bronse-medalje på de norske guttene.

Selv om håndballgutta har røket på målstreken to ganger er Bredeli svært positiv for fremtidens mesterskap.

- Jeg vet ikke når, men jeg er ganske sikker på at gullet kommer i nær fremtid, sier Bredeli.

SIKKER PÅ GULL: Bredeli tror håndballgutta er gode nok til å ta gull i mesterskapene som kommer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

En av hovedårsakene til at Bredeli er optimistisk, er at de norske spillerne i stor grad har en klubbhverdag i store europeiske ligaer.

Et springbrett ut i Europa

Alle spillerne som er tatt ut til de kommende kvalikkampene spiller i ulike europeiske klubber. Alle unntatt Hoffstad som tilhører ØIF Arendal. Dette er en utvikling som har blitt sett de siste årene, der stadig flere søker profflivet utenlands.

Les også: Herrem om den tunge praten med TV 2: - Uvirkelig

Bredeli sier jobben med unge spillere på herresiden har ført til en positiv spiral av nivået på de norske spillerne og resultatene til landslaget.

- Landslaget blir et springbrett for flere ut i Europa. Der blir de bedre, får rutine, og kommer tilbake og styrker landslaget enda mer, sier han.

Han poengterer at å ha proffspillere ute i Europa er avgjørende for resultatene som håndballgutta presterer.

- Vi hadde nok ikke vært i verdenstoppen i håndball hvis landslaget kun var basert på Rema 1000-liga spillere.

At håndballherrene har tatt steget i verdenstoppene mener Bredeli også skyldes den bevisste struktureringen av landslaget med flere fellessamlinger, spesifikk jobb med områder som venstrehendte spillere, og målvaktsrekruttering.

Les også: Tok et oppgjør med Norge-jentene etter lekkasjer om graviditet: - La ikke det minste skjul på at jeg var forbannet

Landslagsdebutanter

Troppen til EM-kvalikkampene som skal spilles i begynnelsen i November er tatt ut. Mesterskapet spilles i 2022 i Ungarn og Latvia.



I troppen på 17 spillere, er 15 av disse kjenninger av landslaget. I troppen finner vi to debutanter, Olaf Richter Hoffstad og Erik T. Toft.

Hoffstad spiller til daglig i ØIF Arendal og er tatt ut sammen med rutinerte Magnus Jøndal, som spiller i tyske SG Flensburg-Handewitt.

Alexander Blonz, som var tatt ut til EM på hjemmebane i 2020, pådro seg en kneskade i en Champions League kamp borte mot Porto i slutten av September. Siden 20-åringen ikke regnes spilleklar til kvalikkampene, er det 21-åringen Hoffstad som får prøve seg.

Venstre back Toft spiller til daglig i Mors-Thy Håndbold i Danmark. 27-åringen har tidligere spilt i Elverum.

Les også: Reinkind og Sagosen skjøt Kiel til tabelltopp

TV 2 sin profilerte håndballekspert Harald Bredeli er ikke overrasket over uttaket av troppen.

- Det er flere av spillerne som er selvsagte, sier Bredeli til Nettavisen.

Han nevner også de to debutantene, og poengterer at dette er to spillere med forskjellig utgangspunkt.

- Først har vi Toft som er en rutinert spiller, men som ikke har vært på A-landslaget før nå. Han er en fysisk spiller med et svært godt skudd. Så er det Hoffstad som er en yngre spiller, men som har kommet som et skudd, og vokst veldig den siste tiden. Han har en bra høyde og veldig fin teknikk.

EM-TROPPEN TATT UT: Troppen som skal spille kvalifisering til europamesterskapet er klar. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud (NTB)

Viktige spillere inn i troppen

Bjarte Myrhol, som relativt nylig måtte gjennomgå en operasjon i høyre skulder, er tatt ut til samlingen til tross for at han ikke er spilleklar.

Bredeli sier at uttaket av den rutinerte linjespilleren både gagner han selv og laget.

- Det styrker miljøet at Myrhol er til stede på samlingen. Jeg tror også det gir han selv en ekstra motivasjon til å trene og komme tilbake fra skaden.

Etter to mesterskap på sidelinjen grunnet skader er Kent Robin Tønnesen tilbake i troppen. Tønnesen mistet først VM i januar 2019 på grunn av et brudd i hånden. Året etter røk EM på hjemmebane da han fikk påvist en avrevet akilles.

Les også: Myrhol frykter karriereslutt etter ny skade: - Lyver hvis jeg sier jeg ikke har tenkt på det

SKADET: Kapteinen på landslaget, Bjarte Myrhol, er med på samling til tross for skade i skulderen. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud (NTB)





De første EM-kvalikkampene spilles 4. og 8. november, der den første kampen spilles hjemme mot Latvia og deretter borte mot Italia.

Det siste laget i puljen er Hviterussland som Håndballgutta møter 5. og 9. januar 2021.

Like etterpå avholdes VM fra 14. til 31. januar. Her jakter håndballgutta sitt første gull.