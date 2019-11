TV 2-eksperten har aldri opplevd lignende på Lerkendal: - Bevis på at sesongen har vært en dundrende fiasko

Det var svært få tilskuere på Lerkendal da Rosenborg fikk besøk av LASK Linz i Europa League. Det skal kanskje RBK-keeper André Hansen være glad for.

ROSENBORG - LASK 1-2:

Rosenborg gikk på deres femte strake tap i gruppespillet i Europa League da LASK Linz vant torsdagens kamp i Trondheim 2-1.

At RBK-målvakt Hansen vartet opp med en stor keepertabbe, at Bjørn Maars Johnsen headet inn utligningen og at Dominik Frieser scoret vinnermålet for LASK Linz var det imidlertid svært få som ble vitne til på Lerkendal.

Det skal ifølge TV 2 ha vært solgt 10-11.000 billetter til kampen, men det var ikke i nærheten av å være så mange som møtte opp.

På Lerkendal var det glissent. Svært glissent.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke i tvil om hva de glisne tribunene forteller.

- Når vi ser rundt oss så er dette et bevis på at sesongen 2019 har vært en dundrende fiasko, sa Mathisen allerede før avspark.

- Jeg har aldri i mitt liv stått på Lerkendal 25 minutter før kampstart og sett så lite folk. Ja, det snør, det er kaldt, Rosenborg er ute av gruppespillet, de møter LASK som ikke er en veldig sexy motstander fra Østerrike, men allikevel. Dette er et krystallklart bevis på at Rosenborg har en veldig lang vei å gå før de er tilbake igjen der de aller helst vil være, fortalte Mathisen.

Keepertabbe

Kanskje var det en del som valgte å se kampen på TV. De fikk i så fall se at LASK Linz tok ledelsen etter 19 minutter.

Rosenborg-målvakt Hansen vartet da opp med en stor tabbe da han ikke maktet å hindre Thomas Goiginger i å sette ballen i mål fra et hjørnespark. Hansen forsøkte å bokse ut ballen, men Rosenborg-keeperens inngripen var svak.

- En gigantisk keepertabbe, var TV 2-ekspert Mathisens konklusjon.

Hjemmelaget hadde frem til da vært greit med i kampen og ga ikke opp til tross for et baklengsmål.

Like før pause kunne de få tilskuerne som hadde tatt turen juble for scoring da Bjørn Maars Johnsen, etter innlegg fra Vegar Eggen Hedenstad, stanget inn 1-1 for RBK.

SCORING TIL LITEN NYTTE: Bjørn Maars Johnsen headet inn utligningen for RBK. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

LASK slo tilbake

Rosenborg maktet imidlertid ikke å bruke utligningen til noe positivt utover i andreomgangen.

Gjestene fra Østerrike var nemlig det klart beste laget etter hvilen og cirka ti minutter ut omgangen sendte Frieser LASK tilbake i ledelsen.

Scoringen kom etter at Reinhold Ranftl slo inn fra høyresiden. Foran mål dukket nevnte Frieser opp og han satte ballen enkelt i mål.

Rosenborg klarte aldri å slå tilbake og gikk dermed på deres femte strake tap i Europa League denne sesongen.

Trønderne var allerede før kveldens kamp sjanseløse på å ta seg videre fra gruppespillet i Europa League. RBK står med 0 poeng på fem kamper og en målforskjell 2-10.

LASK Linz sikret seg avansement fra gruppespillet etter torsdagens seier mot RBK.