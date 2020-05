TV 2: Forren ferdig i Molde

Det skriver kanalen torsdag.

Saken oppdateres!

Forren har den siste tiden vært i møter med klubben etter å ha stått fram med at han sliter med gamblingproblemer.

Midtstopperen har innrømmet å ha lånt penger fra klubbens botkasse for å betale egen gjeld, og nå skriver TV 2 at han har kommet til enighet med klubben om å terminere kontrakten.

Det bekrefter også spillerens advokat.

- Partene har inngått en minnelig avtale som innebærer at Vegard Forren er fristilt fra kontrakten med Molde FK fra dags dato og mottar en økonomisk sluttpakke fra klubben, sier advokat Odd Arne Nilsen til TV 2.

Kanalen skriver at de får opplyst at 32-åringen og Molde har kommet til enighet om å avslutte kontraktsforholdet. Forrens kontrakt strakk seg opprinnelig ut 2021.

32-åringen sto mandag fram i både TV 2 og rbnett hvor han fortalte om sine spilleproblemer.

- Jeg har alltid hatt noen problemer. Jeg har på en måte aldri vært i et uføre, men tjent gode penger. Det har liksom alltid ordnet seg. Det har vært en utfordring fra jeg begynte å tjene penger. Det har vært en sykdom, som har vært vanskelig å innrømme for seg selv, sa Forren til TV 2 mandag.

Den tidligere landslagsstopperen fortalte også at han at han nå mener alvor rundt å ta tak i spilleproblemene sine, og at han har kommet en lang vei med å få kontroll.

- Man kommer hjem og er redd for at hun hjemme skal finne ut av det. Det tar bort energi. Det har tatt lang tid for meg å forstå det. Men jeg er fornøyd med støtten fra mine nærmeste, sa han.

Til Romsdals Budstikke fortalte den rutinerte midtstopperen at det til tider også har gått så langt at han har tatt penger fra lagets egen botkasse for å dekke over sin egen gjeld.

Den kassen fylles opp etter hvert som spillerne bryter interne regler og normer.

- De to siste årene har jeg vært «botsjef» og styrt kontoen. Vi har gitt noe til veldedighet og brukt mesteparten av pengene på felles turer. I tillegg har jeg gjort en del uttak som korttidslån til meg sjøl for å gjøre opp gjeld til kompiser. Jeg har betalt tilbake flere ganger, og så tatt ut nye penger seinere. Jeg har aldri ment å stjele og har alltid hatt en intensjon om å betale tilbake alt. Men det har jeg ikke klart, innrømmet Forren til avisen.