TV 2: Málaga kan bli Norges hjemmebane mot Tyrkia

Málaga på den spanske solkysten kan bli stedet der Norge spiller sin første hjemmekamp i den kommende VM-kvalifiseringen i fotball, melder TV 2.

Norske koronarestriksjoner kan tvinge Norge til å spille den første hjemmekampen med Ståle Solbakken som landslagssjef i et annet land, og ifølge kanalens opplysninger seiler Málaga opp som et svært aktuelt sted for kampen 27. mars.

En årsak er at den første av de tre kampene under samlingen i mars spilles 24. mars i Gibraltar, som bare er en busstur unna Málaga. Etter kampen mot Tyrkia skal Norge spille borte mot Montenegro 30. mars. Alle kampene er del av VM-kvalifiseringen.

Ifølge TV 2 skal representanter for NFF neste uke til Málaga for å befare Estádio La Rosaleda (hjemmebanen til byens profflag) og Estádio de Atletismo Ciudad de Málaga.

Fotballforbundet vil ikke bekrefte den opplysningen.

– Vi ser på ulike alternativer. Hvilke steder er det for tidlig å bekrefte eller avkrefte, skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Andersen i en SMS til kanalen.

(©NTB)

