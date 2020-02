TV 2 mister Premier League-rettighetene: NENT overtar TV-sendingene

TV 2 mister Premier League-rettighetene de har hatt siden 2010.

Det blir nå bekreftet at det er NENT Group som har vunnet rettighetskampen om Premier League-rettighetene. De har skaffet rettighetene fra 2022/2023-sesongen og frem til 2028.

NENT skriver i sin egen pressemelding at de har sikret rettighetene for Premier League i hele Norden med oppstart fra 2022.

NENT opplyser videre i sin pressemeldingen at Norden er det første geografiske området til å sikre seg Premier League-rettighetene for perioden som starter med 2022/2023-sesongen.

- Ekstatisk

Dette betyr, slik det kommer frem i pressemeldingen, at Premier League-fotballen forflytter seg fra TV 2 og over på Viasat-plattformene etter 2021/2022-sesongen.

- Jeg er ekstatisk over denne nye og forlengede avtalen som igjen bekrefter at NENT Groups lederskap på nordiske markedet. Premier League-fotballen er selve hjørnesteinen av det vi tilbyr av sport, og å legge til Norge, sammen med våre rettigheter i Sverige, Danmark og Finland gir oss et godt fundament for å videreutvikle våre fantastiske sportsflater, sier NENT-president Anders Jensen i den offisielle pressemeldingen.

TV 2 har hatt rettighetene til Premier League siden 2010, hvilket betyr at de mister engelsk toppfotball etter et tiår. Det var Canal + som hadde rettighetene til å vise Premier League før TV 2 tok kontrollen.

Det var i sommeren 2018 at TV 2 vant den siste budrunden om Premer League, som da strakk seg ut 2021/2022-sesongen. Nå er det altså NENT som tar stafettpinnen videre når den nåværende avtalen løper ut.

Den inneværende treårsperioden (2019-2022) med Premier League-fotball kostet TV 2 omtrent 2,3 milliarder kroner, ifølge Kampanje.

I en ny anbudsinvitasjon som ble offentliggjort 2. januar ønskes en budgiver som kjøper rettighetene for hele seks år - men også anbud på tre år er ønsket, skriver sportsbusiness.com.

Hva dette eventuelt vil koste er usikkert. TV 2 selv har aldri offentliggjort prisen på den gjeldende avtalen. Men det er liten grunn til å tro at prisen går ned. Det er dermed trolig snakk om minst 5 milliarder kroner for å sikre seg rettighetene for hele perioden.

- Jo flere aktører som slåss om dette, desto større er sjansen for en økning i forhold til inneværende rettighetsperiode. Reklamemarkedet har slitt i 2019, så det gjelder å jobbe for større brukerinntekter. Strømming blir viktigere, sa Lasse Gimnes, daglig leder og kommunikasjonsrådgiver i GimCom AS, til Nettavisen nylig.

Interessen for engelsk fotball er stadig stigende, og inntektene likeså. Ifølge mediavision.se økte salgsinntektene for Premier League-rettigheter med 35 prosent i treårsperioden fra 2019 til 2021 - til 5,1 milliarder britiske pund, eller rundt 55 milliarder kroner.





- Redd kostnadene skremte bort NRK

Da Nettavisen snakket med Gimnes tidligere pekte han ut tre-fire åpenbare favoritter til den neste norske kontrakten, med den nevnte amerikanske giganten som en opplagt utfordrer:

- Jeg vil tro at dette er et naturlig produkt for TV2, NENT og for Discovery. Jeg er redd kostnadene allerede har skremt bort NRK. Det store spørsmålet er hvilke overraskelser som kan komme i anbudsrunden. Det kan komme internasjonale streamingaktører, og da er Amazon mest aktuell. Og eventuelt en fjerde aktør som Telia/Get. Det er heller ikke usannsynlig at en distributør kan være med på hele eller deler av et slikt kjøp, sa han da.

I nabolandene Sverige, Danmark og Finland er det NENT ( Nordic Entertainment Group) som eier PL-rettene i den inneværende perioden. Det har de gjort siden 2010 i Sverige og Danmark, og siden 2016 i Finland. Den norske avdelingen av NENT er i en fusjonsprosess med Telenor-eide Canal Digital.

- Vi er informert av Premier League at det nå pågår en åpen anbudsrunde om rettighetene etter 2021/2022-sesongen og er i gang med å vurdere materialet. Utover det kommenterer vi ikke pågående eller fremtidige forhandlinger, sa Tobias Gyhlénius, nordisk kommunikasjonsdirektør i NENT, nylig til Nettavisen.

