TV 2: Nora Mørk vender tilbake til norsk håndball

Ifølge TV 2 vender Norma Mørk tilbake til norsk håndball kommende sesong, og Vipers Kristiansand er klubben som peker seg ut.

TV 2 sier at de har flere kilder i ulike miljøer som mener å vite at Mørk ønsker seg ut av kontrakten med CSM Bucuresti før tiden.

Mørk har gjennomført ett år i den rumenske klubben, men var skadd hele det første året.

Etter planen skulle hun reise tilbake til Romania i juli til ny sesongoppkjøring.

Det skal være andre årsaker enn økonomi og spillerstall i CSM Bucuresti som gjør at Mørk ønsker seg hjem til Norge.

Ifølge rumenske håndballreporterehar har ikke CSM Bucuresti utbetalt lønn for de to siste månedene. Det har vært tilsvarende varianter de to siste årene.

Vipers Kristiansand har en kruttsterk stall. På forrige landslagssamling hadde de med ti spillere.

Nora Mørk har vært mye skadd i de siste årene. Hun har kun tre opptredener på landslaget siden VM-finalen 17. desember 2017.

Mørk var landslagssamling i nettopp Kristiansand tidligere denne måneden, men da var ikke klubbytte noe tema. Da handlet det om landslaget.

– Landslaget betyr veldig mye for meg. Det har vært den største motivasjonen for å komme tilbake de siste årene. Når jeg har vært skadd har de gitt meg så mye hjelp at man ønsker å gi noe tilbake.

