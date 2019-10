TV 2-profil Julie Strømsvåg (38) er gravid

Programlederen venter sitt første barn i april.

Det bekrefter Strømsvåg selv på Instagram mandag morgen.

- Paven velsigner en unge mekket utenfor ekteskap. Miniloffen melder sin ankomst i april, vi gleder oss stort, skriver Strømsvåg på Instagram.

Strømsvåg er kjæreste med kiropraktor Bjørn Rognhaug.

38 år gamle Strømsvåg har vært et kjent ansikt siden hun startet i TV 2 i 2008, og har hatt flere store programlederoppdrag for kanalen.

Sørlendingen har flere ganger vært delaktig i dekningen av store idrettsarrangementer som VM og EM.

I 2009 falt hun og skadet ryggen under en innspilling av en promofilm for TV 2. Det førte til et lengre sykehusopphold og operasjon, og Strømsvåg har i flere intervjuer vært åpen om at hun fortsatt preges etter skaden.

Nå venter et langt hyggeligere kapittel i 38-åringens liv.