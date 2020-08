TV 2-profilen Ingrid Halstensen (32) flytter fra Manchester

TV 2 sier de ikke er i mål med å finne ut av hvordan de skal erstatte 32-åringen i England, men etter det Nettavisen erfarer er én kandidat høyaktuell.

Den profilerte TV2-medarbeideren har de siste årene jobbet som kanalens korrespondent i England, der hun hovedsakelig har dekket Premier League.

Etter at Ole Gunnar Solskjær ble ansatt som manager i Manchester United i desember 2018 har 32-åringen dekket nordmannens tid i klubben spesielt tett.

LES OGSÅ: Ut mot verdens raskeste mann: - Vi har alle blitt snytt

Nå flytter hun imidlertid hjem til Norge, det bekrefter hun selv til Nettavisen. Halstensen skal likevel jobbe videre med engelsk fotball og annen fotball for TV 2, men hun slutter altså i stillingen som fast Premier League-korrespondent i England.

- Det stemmer at jeg skal flytte fra Manchester til Bergen. Jeg skal fortsatt jobbe mye med Premier League i England, men nå med base i Bergen mens jeg pendler over til England, skriver Halstensen i en melding til Nettavisen.

- Drømmejobben

32-åringen har tidligere hatt roller som sportsjournalist, sportsanker og programleder i TV 2. Hun ledet blant annet kanalens sendinger under OL i Rio i 2016 sammen med Erik Thorstvedt.

Det var i august 2018 at Halstensen først flyttet til England for TV 2 for å ta pulsen på engelsk fotball som såkalt indre bane-anker. Hun flyttet først til London, men da Solskjær overtok som United-manager, ble Manchester en naturlig base.

Under tiden som Premier League-reporter har Halstensen blant annet fått eksklusive intervjuer med en rekke av ligaens største stjerner. I en pressemelding fra TV 2 i 2018 beskrev hun selv fotball-korrespondentjobben i England som en drømmejobb.

LES OGSÅ: Tidligere Vålerenga-spiller beskyldes for rasisme: - Meldingene ble sendt uten at jeg hadde noen anelse

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, bekrefter også flyttingen.

- Det stemmer at Ingrid kommer hjem. Hun skal fortsatt jobbe med fotball generelt og Premier League spesielt, men med base i Bergen, sier han til Nettavisen.

Jansen Hagen sier videre at kanalen nå jobber med hvordan de skal erstatte rollen som Halstensen har hatt de siste årene.

SPORTSREDAKTØR I TV 2: Vegard Jansen Hagen. Foto: Alex Iversen / Tv 2 (TV 2)

FOTBALLFEST: Nettavisen viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifisering

VG-journalist

Etter det Nettavisen erfarer er VG-journalisten Arilas Ould-Saada høyaktuell for stillingen. Han har vært avisens Manchester United-korrespondent siden 2019.

TV 2s sportsredaktør ønsker imidlertid ikke å bekrefte disse opplysningene.

- Hvordan vi erstatter Ingrid i England er vi ennå ikke helt i mål med. Men vi har flere sterke kandidater og kommer opp med en god løsning for kommende sesong.

VG-journalist Ould-Saada har ikke besvart Nettavisens henvendelse.

LES OGSÅ: Hevder Dortmund og Manchester United er nære: Sancho skal være enig om personlig kontrakt

Mistet PL-rettigheter

TV 2 har hatt rettighetene til Premier League helt siden 2010, men fra og med 2022/23-sesongen er det NENT Group som overtar sendingene.

De sikret seg tidligere i år rettighetene til Premier League i både Norge, Sverige, Danmark og Finland og sitter på rettigheten fram til 2028.