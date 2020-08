TV 2 promoterer «Landskampen» uten ett spor av Northug

Kanalen varslet nylig at de ville tone ned Petter Northug-fokuset i sin promotering av det kommende TV-programmet. Torsdag viser det seg at den siktede skiprofilen ikke nevnes i det hele tatt.

TV 2 har valgt å sende premieren på programmet «Landskampen» 11. september som planlagt, til tross for den alvorlige siktelsen mot programleder Petter Northug.

Skulle tone det ned

Det bekreftet kanaldirektør Trygve Rønningen til nettstedet Kampanje mandag.

Da sa han samtidig at det hadde vært naturlig å profilere programmet tydeligere med Northug, men at TV 2 velger å tone det ned av åpenbare grunner.

Torsdag kom fasiten.

Da sendte kanalen ut en pressemelding hvor de presenterte TV-høsten på TV 2. Og promoteringen av «Landskampen» skjer uten et eneste fnugg Northug.

Han er verken avbildet eller nevnt i promoteksten:

FJERNET TOTALT: Pressemeldingen fra TV 2 har ikke ett spor av Petter Northug. Foto: Skjermdump, pressemelding fra TV 2

Organisasjons– og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 sier følgende til Nettavisen om kanalens vurdering når det gjelder å fjerne alle Northug-spor i promoen.

- Dette er en alvorlig sak, og ut fra det har vi som tidligere uttalt valgt å gjøre endringer og tone ned Petter Northugs rolle i programmet. Dette gjelder også promoteringen av «Landskampen». Det er uansett de åtte vintersportsheltene som er hovedpersonene i «Landskampen», programlederne har en liten rolle i dette konseptet, sier hun til Nettavisen torsdag.

I TV 2 var det mandag krisemøter om Northug-situasjonen, men ledelsen falt ned på avgjørelsen om å sende programmet av hensyn til deltakerne, produksjonen og samarbeidspartnerne.

– Vi ser alvorlig på det som har skjedd. Det er en alvorlig hendelse og en uklok handling av Northug, så dette gjør vi ikke for å ikke bagatellisere det, men stilt opp mot å kaste en hel produksjon, har vi valgt å sende « Landskampen» som oppsatt, sa Trygve Rønningen ifølge NTB.

I programmet kjemper norske og svenske vinteridrettsutøvere mot hverandre.

SMS-et med Northug

Frida Karlsson, som er en av deltagerne, beskriver situasjonen som har oppstått som trist.

- Jeg håper Petter tar skikkelig lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne, uttalte Frida Karlsson til svenske Expressen.

Også Calle Halfvarsson, som deltok i forrige versjon av programmet, har uttalt seg om saken. Han røper at han nylig har vært i SMS-kontakt med Northug.

– Om en kompis har det vanskelig, vil man hjelpe til. Det er ikke sånn at jeg kan gjøre mer enn at han hører fra meg. Samtidig er sikkert noen som mener at jeg burde avsluttet (avtalen) umiddelbart, sa Halfvarsson torsdag.

Siktet for tre forhold

Petter Northug er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han ble stoppet av politiet sist torsdag.

Den tidligere langrennsstjernen ble stoppet sist torsdag i en fartskontroll i 110-sonen på E6. Farten ble målt til 168 kilometer i timen og førerkortet til den tidligere langrennsstjernen ble beslaglagt.

Senere fant politiet også det som beskrives som en mindre mengde narkotika under en ransakelse av Northugs bolig.

Det foreligger foreløpig ikke svar på blodprøvene Northug avga etter å ha blitt stoppet sist torsdag. Svarene kan komme til å være klare først om «et par ukers tid», opplyser politiadvokat Silje Bergsholm.

Nettavisen har forsøkt å få Petter Northug i tale om saken, men han har foreløpig ikke valgt å svare.

