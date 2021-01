TV 2: Reginiussen på vei til tysk fotball

Tore Reginiussen er angivelig klar for en klubb på nivå to i tysk fotball. Det skjer en måned etter at nyheten kom om at Rosenborg-karrieren er over.

Etter det TV 2 erfarer er nemlig Reginiussen på vei til en klubb i 2. Bundesliga. 34-åringen skal være enig med klubben og ventes å signere en kontrakt i løpet av kort tid. Hvilken klubb det er snakk om, oppgis ikke. I desember ble det klart at Tore Reginiussen (34) hadde spilt sin siste kamp for Rosenborg. Midtstopperen endte opp med 271 kamper for klubben siden 2012. Det ble også 28 mål på ham. Det siste scoret han mot Molde i sin aller siste kamp. Finnmarkingen har tidligere vært i Schalke (ett innhopp på 18 minutter) og Lecce (null kamper), uten særlig hell. Det ble også en mer vellykket sesong i danske Odense (32 kamper) i 2011/12. NTB har prøvd å komme i kontakt med Reginiussen, men ikke fått svar. (©NTB) Reklame Rekordlav pris på Garmin-favoritt eliteserien

